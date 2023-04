Stefania Russolillo, casa occupata: lei è in carcere per l’omicidio della madre di De Caprio

Dopo l’arresto della donna Stefania Russolillo per l’omicidio della madre dell’influencer e commerciante Donato De Caprio, due persone avrebbero occupato la casa della donna, a Pianura nella periferia Ovest di Napoli. Indagini e accertamenti in corso da parte dei carabinieri.

Occupata la casa di Stefania Russolillo

Brutte notizie per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni che si trova attualmente in carcere perché la prima sospettata dell’omicidio di Rosa Gigante, 72 anni, mamma di Donato De Caprio, il salumiere napoletano che ha acquistato notorietà grazie ai suoi video su TikTok e allo slogan «con mollica o senza». Questa notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e della stazione di Fuorigrotta sono stati chiamati per operare al civico 21 di via Sant’Aniello, a Pianura, periferia Ovest della città partenopea: si tratta nell’appartamento in cui è stato compiuto l’omicidio della madre di Donato. Stando a quanto appreso dai militari dell’Arma, la casa della Russolillo sarebbe stata occupata abusivamente, durante la notte, da una donna e dal piccolo figlio di circa due anni. I carabinieri stanno svolgendo tutte le indagini e gli accertamenti del caso, che sono ancora in corso, per fare piena luce sulla dinamica.

Disposta anche una perizia psichiatrica per la donna

I carabinieri stanno continuando le indagini sull’omicidio della madre di Donato Di Caprio. Stefania Russolillo avrebbe prima formulato una parziale confessione, poi modificata: la 48enne ha poi dichiarato di non ricordare nulla e ha rifiutato di rispondere alle domande del giudice durante l’udienza di conferma dell’arresto. Sulla donna, che sarebbe in cura presso un centro di igiene mentale di Napoli, è stata disposta una perizia psichiatrica per confermare i problemi mentali. Inoltre continuano gli esami per scoprire dettagli sulla dinamica del delitto: fondamentali i risultati dell’autopsia effettuata nei giorni scorsi sulla salma di Rosa Gigante. La donna potrebbe essere stata strangolata, ipotesi possibile perché vicino al corpo è stato trovato un laccio, ma la 72enne presentava anche una ferita alla testa che potrebbe essere stata la causa principale del decesso.