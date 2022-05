Stefania Craxi è la nuova presidente della commissione Esteri del Senato

Stefania Craxi prende il posto dell’ormai ex grillino Vito Petrocelli. La senatrice di Forza Italia è stata infatti eletta presidente della commissione Esteri del Senato alla seconda votazione. Dopo il caso di Petrov, il senatore pentastellato filorusso cacciato dal Movimento, i cinque stelle perdono così la presidenza della Commissione.

Bocciato il senatore M5s Ettore Licheri sostenuto dai vertici pentastellati

Dopo le voci di una possibile candidatura di Gianluca Ferrara, che però aveva fatto un passo indietro, il M5s aveva puntato per la presidenza su Ettore Licheri, che non faceva parte della commissione Esteri ma era stato nominato ad hoc dopo le dimissioni di massa per far rimuovere il filo-russo Petrocelli. L’accordo, almeno quello stretto con il Pd, era di virare su un altro 5 stelle. Così però non è andata. Nel segreto dell’urna Licheri non ce l’ha fatta. Del resto gli altri partiti a Licheri avrebbero preferito Simona Nocerino, considerata più vicina al titolare della Farnesina Luigi Di Maio. I vertici del partito invece hanno insistito su Licheri.

Stefania Craxi è stata eletta alla seconda votazione dopo aver raccolto 11 voti alla prima (nove i voti per per Licheri e due schede bianche). Al secondo round Craxi ha incassato 12 voti, Licheri solo nove (una scheda bianca). Per il senatore pentastellato è la seconda sconfitta dopo aver mancato la rielezione a capogruppo del partito a Palazzo Madama a fine 2021. La sua bocciatura è condivisa da Paola Taverna, vicepresidente vicaria del Movimento, che lo aveva sponsorizzato. E, naturalmente, da Giuseppe Conte.

Le congratulazioni di Salvini a Craxi

Tra i primi a congratularsi con Craxi Matteo Salvini. «Buon lavoro Stefania Craxi: felice che sia tu a guidare la commissione Esteri nel nome dell’equilibrio, del buonsenso e della Pace», ha twittato il segretario della Lega.