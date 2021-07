Steam Deck, ecco l’ibrido tra un pc e una console portatile. La casa americana Valve ha annunciato l’uscita di un nuovo dispositivo capace di riprodurre i migliori videogiochi per Pc e di consentire il massimo del divertimento anche quando si è lontani dal proprio computer. Disponibile in pre-ordine già dallo scorso 16 luglio, sarà in vendita a partire da dicembre 2021 (in concomitanza con le vacanze natalizie) in tre versioni differenti: si va dai 419 euro della versione da 64 Gb ai 549 euro di quella con memoria SSD da 256 Gb, fino ad arrivare ai 679 euro la versione da 512 Gb, top di gamma dotata anche di vetro antiriflesso di alta qualità. In tutti i casi, comunque, sarà possibile ampliare lo spazio di archiviazione attraverso schede Micro-SD.

Steam Deck reservations are now open to new Steam accounts as well as old! Visit https://t.co/z8R4GUB0hd and log in or create a free Steam account to choose your Deck.

Learn more about Steam Deck at https://t.co/ZOTx3KUCVK. #SteamDeck pic.twitter.com/p8o2IwAIRl

— Steam (@Steam) July 18, 2021