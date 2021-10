E’ russo il primo film che verrà girato in orbita

La navetta Soyuz MS-19 è stata lanciata come da programma, alle 10:55 italiane dalla base russa di Baikonur (Kazakhstan). La navetta porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale tre nuovi membri dell’equipaggio e una grande novità nel mondo dello spazio. In orbita infatti, oltre al cosmonauta Anton Shkaplerov sono saliti l’attrice russa Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko. I tre resteranno a bordo 12 giorni per filmare alcune scene del film The Challenge, che tratta di un’emergenza durante un volo spaziale. E’ la prima volta in assoluto che viene girato un film in orbita

La tratta della navetta

La navetta Soyuz MS-19 eseguirà due orbite prima di agganciarsi al boccaporto del modulo Rassvet, lasciato libero nei giorni scorsi dalla Soyuz MS-18.

L’aggancio è previsto alle 14:12 (ora italiana) e l’apertura del portellone alle 16:05 (ora italiana).

I tre nuovi arrivati avranno così l’opportunità di salutare il neo comandante della Expedition 65, Thomas Pesquet dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), gli astronauti della Nasa Mark Vande Hei, Shane Kimbrough e Megan McArthur, il giapponese Aki Hoshide e i russi Oleg Novitskiy e Pyotr Dubrov.

Un nuovo primato per la Stazione spaziale

E’ una novità assoluta la presenza di un’attrice e di un registra sulla Stazione spaziale per girare alcune riprese di un film. Questo rappresenta un nuovo primato spaziale della Russia, dopo il lancio del primo satellite, del primo uomo e della prima donna nello spazio e la prima passeggiata spaziale, nonché la prima stazione spaziale.

Dal canto suo, infatti, la Nasa non sta infatti programmando le riprese di nessun film in orbita, anche se Tom Cruise sembra stia considerando un progetto simile. «Siamo pronti, anche se ovviamente siamo nervosi. E per questo ci supportiamo l’un l’altro tutto il tempo», aveva scritto l’attrice Peresild su Instagram, prima di partire, «E’ sempre difficile e spaventoso essere dei pionieri, ma» aveva aggiunto «è molto interessante».