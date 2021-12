Stato d’emergenza: cos’è, quando si dichiara e cosa comporta

Nelle ultime ore si parla sempre più spesso della scelta del Governo di prorogare lo stato di emergenza. Una decisione di grande importanza e che dovrà essere presa entro il 31 dicembre 2021, data in cui scadrà l’ultima proroga, scattata durante lo scorso luglio. In caso di approvazione durerà altri tre mesi, fino al 31 marzo 2022.

Cos’è lo stato d’emergenza

Lo stato di emergenza viene adottato durante una criticità che riguarda tutto il paese. Scatta su delibera del consiglio dei ministri dopo la proposta del premier, d’accordo con i governatori delle Regioni e i presidenti delle province autonome. La norma consente al governo di affrontare con maggior prontezza e con poteri straordinari le emergenze create da eventi eccezionali. Terremoti, alluvioni e in questo caso la pandemia da Covid, possono far sì che il consiglio dei ministri decida di deliberare lo stato d’emergenza, che garantisce la possibilità di interventi speciali con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge, ma sempre rispettando i principi generali dell’ordinamento giuridico.

Stato d’emergenza: dal monitoraggio ai Dpcm

Con la proroga dello stato d’emergenza, il governo potrebbe continuare a utilizzare gli ormai celebri Dpcm. I decreti di presidenza del Consiglio dei ministri, infatti, possono essere emanati soltanto in emergenza. Ma dopo le polemiche sul loro uso, è stato inserito un nuovo emendamento secondo cui il premier o un ministro devono prima illustrare i provvedimenti alle Camere. Resta anche il monitoraggio settimanale del ministero della Salute. Il report, infatti, permette di monitorare la situazione dell’epidemia e grazie al documento si scelgono i famosi cambi di colore delle varie Regioni. Proprio per questo, resteranno anche i colori.

Stato d’emergenza: super green pass e green pass

La possibilità di istituire il green pass è nata proprio dallo stato d’emergenza. Il documento verde è una misura che pone le sue origini su questo provvedimento. Prorogando l’emergenza, anche l’utilizzo del green pass e ora del super green pass proseguirà.

Stato d’emergenza: lo smart working

Una delle prime norme che verrà mantenuta in caso di proroga dello stato d’emergenza riguarderà il lavoro agile. Sarà possibile mantenere i dipendenti in smart working, che siano essi di aziende pubbliche o private.

Stato d’emergenza: gare, appalti e acquisti

Un’altra fondamentale differenza tra il mantenimento dello stato d’emergenza e l’eventuale mancata proroga riguarda le gare per l’acquisto di beni o per l’affidamento di appalti. Saranno cancellate, infatti, per accelerare le procedure.

Stato d’emergenza: più potere alle Regioni

Aumentato, con lo stato d’emergenza, il potere delle Regioni. La proroga permetterà ai governatori e ai presidenti delle province autonome di mantenere i poteri ricevuti nel 2020. Il punto centrale riguarda la possibilità di firmare ordinanze più restrittive rispetto ai provvedimenti del governo. Una norma molto utilizzata dai governatori, anche recentemente. Basti pensare al caso della Sicilia, con l’ordinanza del governatore Nello Musumeci riguardante l’obbligo di mascherine all’aperto firmata un paio di settimane fa, prima che la regione diventasse gialla.

Stato d’emergenza: resta il Cts

Con la proroga dello stato d’emergenza, resterà in funzione anche il Comitato tecnico scientifico. Il Cts continuerà a interagire con palazzo Chigi e a partecipare attivamente nelle decisioni da prendere via via per contrastare la pandemia da Covid 19.