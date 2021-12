Dieci insegnanti, cinquemila dollari in palio e appena cinque minuti di tempo per accaparrarseli. Una volta raccolti da terra potranno essere usati per lavori di manutenzione nelle scuole. La competizione tenutasi a Sioux Falls, nel Sud Dakota, ha scatenato polemiche in tutti gli Stati Uniti. Sono molti a credere che abbia degradato il mestiere del docente. Tanti i commenti su Twitter, compresa la Federazione americana degli insegnanti che ha parlato di «evento umiliante».

La competizione ha avuto luogo in Sud Dakota durante una partita di hockey

Il tutto è nato per iniziativa della compagnia CU Mortgage Direct, che ha deciso di stanziare il denaro per finanziare nuovo materiale didattico e opere di ristrutturazione degli edifici scolastici. Per assegnarlo, ha dato vita al gioco che ha coinvolto dieci insegnanti. Teatro della competizione è stato lo stadio dell’hockey in cui gioca la squadra della città, i Sioux Falls Stampede. Come ha riportato il quotidiano locale The Argus Leader, gli organizzatori hanno posizionato 5000 banconote da un dollaro su un grande tappeto. Obiettivo dei dieci docenti era raccoglierne quante più possibile nell’arco di cinque minuti.

I filmati sono subito diventati virali ma, invece di strappare un sorriso agli utenti dei social, hanno scatenato ampie polemiche. Dash for cash (letteralmente, corsa ai contanti), questo il nome attribuito alla competizione, è stato descritto come «umiliante e distopico». Alcuni hanno persino azzardato un paragone con la recente serie Netflix Squid Game o con la saga fantasy Hunger Games. Randi Weingarten, presidente della Federazione americana degli Insegnanti, ha parlato su Twitter di uno «scenario umiliante, dato che gli insegnanti non dovrebbero competere per il denaro da devolvere alle forniture scolastiche». «Non dubito che si tratti di un evento goliardico, ma visto dall’esterno è terribile», ha scritto Weingarten.

This just feels demeaning .. teachers shouldn’t have to dash for dollars for classroom supplies… No doubt people probably intended it to be fun, but from the outside it feels terrible https://t.co/bb14T5sPc4 — Randi Weingarten (@rweingarten) December 13, 2021

Le due società organizzatrici si sono prontamente scusate

Immediate le scuse della squadra di hockey e di CU Mortgage Direct, con quest’ultima che ha pubblicato ieri un comunicato sul proprio sito ufficiale. «Sebbene il nostro intento fosse quello di fornire un’esperienza positiva e divertente, possiamo capire come possa sembrare degradante e offensivo nei confronti degli insegnanti e della professione», si legge nella nota. «Siamo profondamente dispiaciuti e ci scusiamo per tutti i docenti che potrebbero aver provato imbarazzo».

Diverso invece il parere dei professori partecipanti, che hanno mostrato apprezzamento per l’iniziativa. Come riporta il Guardian, le banconote finanzieranno mobilio scolastico come banchi e sedie e attrezzatura hi-tech, fra cui macchinette fotografiche. «Penso che si sia trattato di una bella opportunità», ha detto Alexandria Kuyper, insegnante di quinta elementare alla scuola elementare del Sud Dakoka Discovery, che ha partecipato all’evento. «Troppo spesso gli educatori devono pagare il materiale didattico di tasca propria».