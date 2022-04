Stati Uniti, sparatoria a Sacramento: cosa sappiamo

Sparatoria nel centro di Sacramento, capitale della California. Sei persone sono state uccise, rende noto la polizia locale. È successo attorno alle 2 del mattino (ora locale), poco dopo la chiusura dei locali notturni.

La sparatoria è avvenuta vicino al ristorante El Santo: secondo diversi testimoni, un uomo a bordo di una vettura ha fatto fuoco contro la folla, prima di dileguarsi.

Sarebbero almeno 50 i colpi esplosi. Come reso noto dalla polizia di Sacramento, sono state colpite in tutto 15 persone. Sono sei i morti, nove i feriti.

🚨 K Street Shooting Update🚨

Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd

— Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022