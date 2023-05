Stati Uniti, spara a una 14enne che gioca a nascondino nel giardino: «Ho visto delle ombre»

Un’altra potenziale tragedia scuote gli Stati Uniti. Accade in Louisiana, a Starks, una piccola città con una comunità di circa 700 persone. Un 58enne, David Doyle, ha sparato a una 14enne, intenta a giocare al buio a nascondino nel suo giardino, ferendola alla testa. Una tragedia sfiorata, visto che sembra che la giovane sia in buone condizioni, per cui l’uomo è stato arrestato e si trova attualmente in prigione, con una cauzione di circa 300 mila dollari. L’uomo si sarebbe giustificato con gli agenti spiegando di aver visto «delle ombre intorno alla sua casa». Nelle ultime settimane, sono state diversi gli incidenti di questo tipo.

David Doyle arrestato: «Ho visto ombre intorno alla mia casa»

Dopo l’incidente, la giovane è stata soccorsa e portata in ospedale, dov’è stata ricoverata. Secondo i bollettini medici, non sarebbe in pericolo di vita. Intanto l’uomo è stato arrestato e ha fornito la sua versione dei fatti alle autorità. Ha dichiarato di aver visto «delle ombre intorno alla sua casa» e poi, una volta uscito, di aver visto persone che correvano via dalla sua proprietà. A quel punto ha estratto la sua pistola e ha deciso di sparare, colpendo la ragazza «senza volerlo». L’accusa è ora di aggressione a mano armata aggravata e sembra improbabile che David Boyle possa pagare i 300 mila euro fissati per la cauzione. Si attenderà il processo.

Gli incidenti delle ultime settimane

E mentre infuria il dibattito sul possesso di armi da fuoco, gli Stati Uniti stanno vivendo una lunga serie di incidenti simili a quello capitato alla 14enne, a volte culminati in tragedia. Il 13 aprile scorso Ralph Yarl, un 16enne afroamericano, ha suonato alla porta sbagliata ed è stato ferito alla testa da un uomo, che gli ha sparato con la sua pistola. Poi, due giorni dopo, la 20enne Kaylin Gillis ha parcheggiato nel vialetto sbagliato ed è stata uccisa dal proprietario di casa. Due ragazze di 18 anni hanno aperto la portiera errata di un’auto e in tutta risposta sono state ferite, in Texas, dal conducente. E infine una bambina di 6 anni e il padre, che in North Carolina sono stati colpiti e feriti da diversi proiettili sparati dalle armi di un uomo, che si è arrabbiato a causa di un pallone finito nel suo giardino.