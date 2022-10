Usa, aggredito in casa propria il marito di Nancy Pelosi

L’82enne Paul Pelosi, marito di Nancy Pelosi, è stato aggredito all’interno di casa propria, a San Francisco, da un uomo. L’aggressione in casa propria è avvenuta nelle scorse ore e a confermarla è stato lo stesso ufficio della speaker della Camera statunitense, personaggio noto a livello mondiale. Paul Pelosi non è in pericolo di vita ed è attualmente in ospedale, dove viene curato in maniera «eccellente». Sotto custodia, invece, l’aggressore. Ancora non si sa, però, quali siano stati i motivi dell’attacco da parte dell’assalitore.

La nota di Nancy Pelosi: «Grati ai soccorritori»

La notizia è stata pubblicata prima dalla Cnn e poi confermata dall’ufficio della speaker della Camera. Lo staff di Nancy Pelosi ha diramato una nota per spiegare l’accaduto: «Questa mattina presto un uomo ha fatto irruzione nella residenza dei Pelosi a San Francisco e ha aggredito violentemente il signor Pelosi. L’aggressore è in custodia e si sta indagando sulle motivazioni dell’aggressione. Il signor Pelosi è stato portato in ospedale, dove sta ricevendo eccellenti cure mediche e dovrebbe riprendersi completamente. La Speaker non era a San Francisco in quel momento. La speaker e la sua famiglia sono grati ai primi soccorritori e ai sanitari e richiedono la privacy in questo momento».

Paul Pelosi non è in pericolo di vita

La parte principale della nota è quella relativa alle condizioni di Paul Pelosi, che non è in pericolo di vita. L’82enne è un volto noto del mondo politico americano. Nel maggio scorso l’uomo è salito agli onori della cronaca per l’arresto in California per guida in stato di ebbrezza. Dopo aver pagato 5mila dollari di cauzione, è stato rilasciato dopo appena 3 ore.