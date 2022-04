Dentista Usa su TikTok: «Baciarsi trasmette la carie». E il video diventa virale

La carie si trasmetterebbe con un bacio. Lo sostiene Tasneem Mahmood, dentista di Houston, in un video diventato virale su TikTok. La dottoressa americana ritiene che le infezioni dentali siano contagiose e dunque possano diffondersi tramite la saliva durante le effusioni. «Non sto disincentivando nessuno dal baciare un partner», ha detto la donna a Insider. «Avere carie non è un difetto morale e non aiuta a giudicare la bontà di una persona». Per scacciare la paura degli utenti, poi ha spiegato come sia possibile superare il problema con piccoli accorgimenti.

Il video virale e le precauzioni per proteggersi dalla carie

«Sto pensando al bacio che ho dato a mio marito anche se lui ha la carie». Con queste semplici parole Tasneem Mahmood, dentista presso Progressive Dental a Houston, in Texas, ha sconvolto i suoi follower e un nutrito numero di utenti social. Il video della dottoressa è infatti divenuto subito virale su TikTok, tanto da raggiungere velocemente 1,2 milioni di visualizzazioni. «Nuova paura sbloccata», ha commentato subito una persona, sfiorando i 4 mila Like. La dentista non intendeva tuttavia scoraggiare nessuno dal baciare il proprio partner, ma solo mettere in guardia per un’igiene dentale migliore. «La carie è frutto di lavaggio approssimativo e mancato uso quotidiano del filo interdentale», ha detto Mahmood. «Tuttavia alcune persone potrebbero esserne vittima pur seguendo un’igiene eccellente».

Come riportato da Insider già lo scorso anno, il bacio è potenziale vettore di batteri, agenti di alitosi, malattie gengivali e accumulo della placca. «Il messaggio che intendo dare è lavarsi spesso e controllare la propria salute dentale», ha proseguito Tasneem. «Spazzolare con cura e usare il filo interdentale mette chiunque sulla strada giusta». È utile anche evitare l’eccessivo consumo di carboidrati e zuccheri durante i pasti, principali ragioni della formazione della carie nei denti.

La diffusione della carie è stata al centro di numerosi studi

Il video di Tasneem non è un inedito assoluto sull’argomento. Già negli Anni 70, il dottor John Featherstone dell’Università della California vi aveva concentrato alcune ricerche, parlando dello scambio di batteri tramite la saliva. Nel 2011, il New York Times riportò le parole di una donna che non aveva mai avuto la carie prima di iniziare a frequentare un uomo che non si recava dal dentista da oltre 18 anni. «La maggior parte di noi ha questi batteri», ha detto Featherstone al Guardian. «Non vuol dire che però avremo certamente la carie. Dare un bacio non fa male, ma è fondamentale ricordare una corretta igiene».