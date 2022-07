Usa, un cittadino su quattro disposto a imbracciare le armi contro il governo

Più di un quarto degli americani sarebbe disposto a imbracciare le armi contro il governo. È l’allarmante risultato di un recente sondaggio svolto su 1.000 elettori registrati, sia dem che repubblicani. Il 25 per cento degli intervistati ha dichiarato infatti di non riconoscere l’autorità della Casa Bianca al punto da non escludere un intervento armato. I dati confermano inoltre l’estrema polarizzazione della politica statunitense, cui oggi anche il New Yorker ha dedicato la copertina del nuovo numero.

Inside this week’s issue of The New Yorker: https://t.co/LDIdVtQXuN pic.twitter.com/BF5VIph3yk — The New Yorker (@NewYorker) June 27, 2022

Il 56 per cento degli intervistati ha fiducia nel corretto svolgimento delle elezioni

Il sondaggio è stato realizzato dall’Institute of Politics (IOP) dell’Università di Chicago che ha intervistato nelle ultime settimane 1000 elettori dei due partiti. I dati hanno confermato una pesante sfiducia nell’amministrazione di Joe Biden, con maggiore incidenza tra i conservatori. I risultati sono stati pubblicati proprio mentre sono in corso le udienze della commissione d’inchiesta che indaga sull’assalto di Capitol Hill del 6 gennaio 2021, fomentato dalle accuse di presunti brogli elettorali mosse da Donald Trump. Il 56 per cento degli intervistati ha dichiarato di aver fiducia nel corretto svolgimento delle elezioni, ma le percentuali divergono enormemente tra dem e repubblicani: 80 per cento contro 33.

Il 49 per cento dichiara di sentirsi un estraneo nel proprio Paese

Non solo: il 49 per cento degli intervistati ha dichiarato di sentirsi «un estraneo nel proprio Paese». Anche in questo caso, la forbice si allarga fra coloro che si definiscono repubblicani e conservatori convinti (69 per cento) e democratici convinti (38 per cento). Il dato più allarmante però riguarda l’eventuale ricorso alle armi contro il governo. Il 28 per cento pensa che «presto potrebbe rendersi necessario un intervento armato». Fra questi, il 37 per cento di questi già possiede armi. La percentuale di chi sarebbe disposto ad attaccare il governo sale al 45 per cento fra i repubblicani, mentre si attesta al 20 tra i dem, registrando comunque un calo di consensi per Biden.

Aumenta la polarizzazione della politica Usa

Tra le domande del questionario, anche un parere sul fronte politico opposto. Il 73 per cento dei repubblicani ha definito i democratici«bulli che vogliono imporre le loro convinzioni politiche a chi non è d’accordo». Il dato si discosta di appena un punto (74 per cento) fra i democratici che hanno usato toni simili. «Siamo di fronte alla prova più tangibile della polarizzazione nazionale», ha detto al Guardian Neil Newhouse, curatore del sondaggio con il democratico Joel Benenson. «Ne abbiamo parlato per anni, ma ora abbiamo fonti certe e dirette». Il risultato ha confermato anche fratture familiari per ragioni politiche. Un quarto dei partecipanti ha detto di aver troncato i rapporti con amici e parenti per via della propria fede politica.