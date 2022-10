Stati Uniti accelerano arrivo di bombe nucleari in Europa

Gli Stati Uniti accelerano l’invio di nuove bombe nucleari nelle basi Nato in Europa. Come riporta Politico, le bombe a gravità B61-12, che sarebbero dovute arrivare nel Vecchio Continente in primavera, arriveranno invece a dicembre. Si tratta di una sostituzione di armi datate, che tuttavia viene fatta in un momento di alta tensione tra Nato e Russia. Mosca aveva infatti minacciato il possibile uso del nucleare in Ucraina.

Stati Uniti accelerano l’arrivo di bombe nucleari in Europa

Come già detto, si tratta di sostituzione di vecchi armamenti. L’aggiornamento delle bombe nucleari era già previsto per la prossima primavera. Adesso, fa sapere Politico, gli Stati Uniti hanno però accelerato i procedimenti, e intendono far giungere gli ordigni nel Vecchio Continente a dicembre. Il tutto accade in un momento di alta tensione tra Nato e Russia, soprattutto dopo le dichiarazioni di Mosca, che minaccia un possibile intervento nucleare in Ucraina. Secondo Politico la mossa degli Usa prevede la sostituzioni delle armi per un potenziale utilizzo da parte dei bombardieri e degli aerei da combattimento statunitensi e alleati.

«Continueremo a sostenere Kiev, insieme con i nostri alleati e partner nel mondo, mentre si difende dalla brutale aggressione della Russia», ha detto Biden, incontrando i responsabili della Diesa americana. «Dobbiamo mantenere la Nato forte e unita», ha messo in evidenza il presidente Usa.

Giorgia Meloni sulla guerra in Ucraina

Anche la neo premier italiana Giorgia Meloni si è pronunciata sulla questione. «L’Alleanza Atlantica garantisce alle nostre democrazie un quadro di pace e sicurezza che troppo spesso diamo per scontato. È dovere dell’Italia contribuirvi pienamente. Ci piaccia o no, la libertà ha un costo. E quel costo per uno Stato è la capacità che ha di difendersi e l’affidabilità che dimostra nel quadro delle alleanze di cui fa parte», ha detto la leader di Fratelli d’Italia.

«L’Italia continuerà ad essere partner affidabile in seno all’Alleanza Atlantica, a partire dal sostegno al valoroso popolo ucraino che si oppone all’invasione della Federazione Russa. Non soltanto perché non possiamo accettare la guerra di aggressione e la violazione dell’integrità territoriale di una nazione sovrana. Ma perché è il modo migliore per difendere anche il nostro interesse nazionale. Sbaglia chi crede sia possibile barattare la libertà dell’Ucraina con la nostra tranquillità. Cedere al ricatto di Putin sull’energia non risolverebbe il problema, lo aggraverebbe aprendo la strada ad ulteriori pretese e ricatti, con futuri aumenti dell’energia ancora maggiori di quelli che abbiamo conosciuto in questi mesi».

Le bombe a gravità B61-12