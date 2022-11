WSJ: «Gli Stati Uniti acquisteranno armi dalla Corea del Sud per l’Ucraina»

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che ha citato alcuni funzionari americani, gli Stati Uniti acquisteranno dalla Corea del Sud armi da destinare all’Ucraina. Secondo le fonti si tratterebbe di 100 mila proiettili da 155 mm, sufficienti a rifornire per diverse settimane le truppe di Kiev impegnate a difendere il loro territorio dall’aggressione di Mosca.

Gli Stati Uniti acquisteranno armi per l’Ucraina dalla Corea del Sud

Se confermato, il fatto evidenzierebbe le difficoltà riscontrate anche da Washington nel reperire armi per aiutare l’Ucraina. Dall’inizio dell’invasione da parte della Russia, l’amministrazione guidata da Joe Biden ha inviato assistenza militare per 18 miliardi di dollari – e ha appena annunciato un nuovo pacchetto da 400 milioni.

Secondo le fonti, ad agosto il livello delle scorte di proiettili di artiglieria da 155 mm era però sceso a livelli che preoccupavano il Pentagono, motivo per cui si sarebbe optato per non attingere più dalle proprie riserve e acquistarli da Seul. L’accordo con la Corea del Sud sarebbe stato raggiunto a inizio novembre dal ministro della Difesa sudcoreano Lee Jong-sup e dal segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin.

La smentita di Seul

Da parte sua, la Corea del Sud ha negato la vendita di proiettili di artiglieria agli Stati Uniti destinati all’Ucraina: secondo Seul, se i negoziati in corso andranno a buon fine le munizioni saranno destinate solo alle forze americane. Il ministero guidato da Jong-sup ha infatti diffuso una nota spiegando che gli accordi sono stati avviati tra Washington e una società sudcoreana «per alleviare la mancanza di scorte di munizioni da 155 mm negli Stati Uniti» e «nel presupposto che gli USA saranno gli utilizzatori finali dei proiettili». Nel comunicato si specifica infine che la politica della Corea del Sud di non fornire armi all’Ucraina rimane invariata.