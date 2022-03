Apple, in Arizona patente e carta d’identità su iPhone e Watch

Patente di guida e carta d’identità digitali direttamente su iPhone ed Apple Watch. È la nuova funzione della casa di Cupertino, per ora disponibile in esclusiva per i residenti in Arizona, che intende spingere l’acceleratore verso la digitalizzazione dei documenti personali. Per ora limitata al solo scalo aeroportuale di Phoenix, l’opzione consentirà di identificarsi semplicemente esibendo il proprio device. Gli utenti potranno infatti aggiungere patente e carta d’identità al Wallet – il portafoglio digitale di Apple – ai check-in e nei negozi dello scalo, ma dovranno munirsi dei documenti cartacei una volta all’esterno. L’iniziativa approderà poi in altre città americane, mentre non è chiaro se giungerà mai in Europa.

Come funziona la nuova opzione di Apple per i documenti personali su iPhone e Watch

L’aggiunta di patente di guida e carta d’identità sul proprio iPhone o Apple Watch è molto semplice. Purché residente in una città dell’Arizona, all’utente basterà aprire l’app Wallet – preimpostata su ogni device della casa di Cupertino – e premere sul pulsante + in alto a destra, scegliendo poi l’opzione desiderata. Seguendo le istruzioni sullo schermo, si avvierà un rapido processo di configurazione e verifica. Al fine di evitare furti di identità, all’user saranno richiesti un selfie e la scansione dei due lati del documento. Ulteriore passaggio di prevenzione sarà quello di completare una serie di movimenti del viso e della testa sul metodo del Face ID. Una volta completata ogni fase, gli utenti potranno presentare i documenti ai controlli di sicurezza aeroportuali semplicemente aprendo l’app sul device.

Come conferma Apple sul proprio sito ufficiale, l’iniziativa ha tenuto in considerazione anche il rispetto della privacy e della sicurezza degli utenti. A differenza delle carte di identità cartacee, la versioni digitali presenteranno solo le informazioni necessarie per l’interazione e l’utente potrà decidere se autorizzare la condivisione prima di ogni processo. Inoltre, patente e carta d’identità sfrutteranno la crittografia tra device mobile e lettore di identità, pertanto gli utenti non dovranno consegnare il proprio dispositivo agli agenti. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, sarà necessario un iPhone 8 o superiore con sistema operativo iOS 15.4 o superiore. Per gli smartwatch occorrerà un Apple Watch Serie 4 con sistema watchOS4 o versione successiva.

Non è chiaro se e quando l’iniziativa giungerà in Europa

«Siamo contenti di avviare in Arizona la patente di guida e la prima carta d’identità in Wallet», ha affermato sul sito ufficiale di Apple Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple Pay ed Apple Wallet. «Non vediamo l’ora di poter lavorare con altri Stati e compagnie di volo per estendere le funzionalità». Secondo fonti ufficiali di Cupertino, a breve l’iniziativa riguarderà altri territori degli Stati Uniti tra cui Ohio, Mississippi, Hawaii e Colorado oltre a Porto Rico. Per ora non sono stati resi disponibili piani per un possibile arrivo in Europa, ma non si esclude che feedback positivi possano rendere il nuovo metodo una prassi di identificazione a livello mondiale.

Al momento, su Apple Wallet in Italia è possibile aggiungere carte di imbarco, biglietti ferroviari, carte fedeltà di negozi e catene convenzionati. Grazie ad app esterne si possono configurare ingressi per il cinema, concerti ed eventi sportivi oltre a prenotazioni su AirBnb e Booking. Spazio anche per le carte di credito e debito per ogni tipo di transazione in negozi e ristoranti.