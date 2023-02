Stati Uniti, abbattuto il pallone-spia cinese

Il pallone-spia cinese avvistato nei cieli statunitensi è stato abbattuto sull’Atlantico, con un missile lanciato da un caccia F-22, in un’operazione condotta in coordinamento con il governo canadese. Joe Biden ha sottolineato di aver ordinato l’operazione già mercoledì, ma di aver atteso fino al raggiungimento di un luogo sicuro. Il presidente Usa ha seguito l’operazione dall’Air Force One, con il quale si stava recando a Camp David.

Video of the balloon getting shot down over Myrtle Beach!! pic.twitter.com/nGA5RXA14P — Jason Sellers (@JasonSellers32) February 4, 2023

La versione di Washington e quella di Pechino

Secondo quanto affermato dal ministro della Difesa Lloyd Austin il pallone-spia è stato usato dalla Cina nel tentativo di sorvegliare siti strategici negli Stati Uniti, cosa però smentita da Pechino. Subito prima dell’abbattimento la Federal Administration Aviation, ovvero l’autorità dell’aviazione americana, aveva annunciato la chiusura di tre aeroporti e parte dello spazio aereo del Nord e del Sud Carolina per «iniziative di sicurezza nazionale».

Pallone-spia abbattuto, la reazione della Cina

La Cina «esprime la sua forte insoddisfazione e protesta con forza contro l’abbattimento del suo dirigibile civile senza pilota», si legge in una nota del ministero degli Esteri di Pechino, secondo cui Washington ha insistito «nell’usare la forza, ovviamente reagendo in modo eccessivo e violando gravemente la prassi internazionale», malgrado non ci fossero i requisiti di pericolo per l’abbattimento del pallone aerostatico. La Cina «salvaguarderà risolutamente diritti e interessi legittimi delle società interessate, riservandosi il diritto di effettuare ulteriori reazioni necessarie», dato che ha «ripetutamente informato la parte statunitense, dopo aver fatto le dovute verifiche, che il dirigibile è per uso civile e che è entrato nello spazio aereo Usa per cause di forza maggiore, del tutto accidentali».

Pechino, si legge nella nota, « ha richiesto chiaramente agli Stati Uniti di gestire la questione correttamente in modo calmo, professionale e sobrio. Un portavoce del Dipartimento della Difesa americano ha anche affermato che il pallone non rappresentava una minaccia militare per il personale di terra».