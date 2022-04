Florida, tracce di 58 farmaci oppioidi e antidepressivi in alcuni pesci

Diffusa e preoccupante esposizione ai farmaci dei bonefish in Florida. È il resoconto di uno studio realizzato da Jennifer Rehage, ecologista ittica della Florida International University. I pesci, noti anche come fantasmi grigi per la loro colorazione argentea, sono infatti sempre più rari nei mari americani, tanto che la popolazione è diminuita del 50 per cento negli ultimi 40 anni. Una causa potrebbe essere proprio l’esposizione ai farmaci umani che finiscono in mare attraverso gli scarichi delle acque reflue urbane ed entrano in contatto con l’ecosistema.

I farmaci trovati nei pesci e i loro effetti sul comportamento

Lo studio, pubblicato lo scorso febbraio, si è sviluppato per tre decenni e ha preso in analisi 93 esemplari di bonefish. I ricercatori, sotto la guida della dottoressa Rehage, hanno notato che ogni esemplare è risultato positivo ad almeno un farmaco tra 58 medicinali per il cuore, oppiacei, antimicotici e antidepressivi. Il 56 per cento ha poi presentato livelli «al di sopra di quelli che minacciano effetti negativi», mentre un esemplare ha riportato tracce di ben 17 farmaci diversi, otto dei quali antidepressivi fino a 300 volte al di sopra del livello terapeutico umano. La ricerca si è poi estesa anche alle prede dei bonefish, come gamberi e granchi, riscontrando anche in questo caso una forte esposizione ai medicinali.

«Questo fenomeno può arrecare diverse conseguenze sul comportamento dei pesci», ha spiegato al Guardian Elena Fabbri, docente al dipartimento di scienze biologiche dell’Università di Bologna. «Può influenzare il sistema riproduttivo e quello endocrino». Già diversi studi avevano documentato una mutazione nelle abitudini del bonefish. Una ricerca svedese del 2013 aveva evidenziato come il pesce fosse divenuto più impavido a seguito dell’esposizione agli ansiolitici, tanto da cambiare l’alimentazione. Tre anni dopo, un altro studio aveva dimostrato come i salmoni sottoposti a tali medicinali nuotassero più velocemente e per più tempo anche in presenza di potenziali predatori.

Come i medicinali finiscono in mare e i metodi per affrontare il problema

Come mai questi farmaci entrano a contatto con i pesci marini? Secondo Rachel Silverstein, direttrice della Miami Waterkeeper, ci possono essere tre ragioni: fuoriuscita delle acque reflue, lo scarico in mare di quelle trattate e malfunzionamento nelle fosse settiche. Nel 2020, più di 800 milioni di litri di liquami si sono riversati nei mari di Fort Lauderdale, in Florida. «Sebbene diversi impianti di trattamento delle acque reflue schermino la contaminazione dei mari, è molto difficile rimuovere i prodotti dalle acque», ha detto al Guardian Silverstein. Il problema inoltre non si limita alla sola Florida, tanto che gli esperti chiedono miglioramenti nelle infrastrutture di tutto il mondo.

Intanto sono già attivi diversi programmi per cercare di arginare il danno e ottimizzare la gestione delle acque reflue. Uno è l’ozonizzazione, tecnica che aggiunge ozono all’acqua per rimuovere gli agenti contaminanti, tra cui pesticidi e medicinali. Tuttavia, come ha confermato Rehage, solo Svezia e Germania stanno effettivamente affrontando questo problema. «Non possiamo vietare tali sostanze, perché ne abbiamo bisogno», ha proseguito la dottoressa Fabbri. «Potremmo però convincere le industrie ad affrontare i rischi dell’inquinamento». Nel 2019, l’Unione europea aveva adottato un piano strategico per ovviare al problema, ma gran parte delle iniziative si concentrano sull’acqua dolce. «Questo è uno dei primi studi sui mari», ha concluso Rehage, cui ha fatto eco Fabbri: «Dobbiamo continuare le pubblicazioni per informare il mondo che c’è bisogno di una regolamentazione».