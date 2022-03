Anticipazioni Stasera tutto è possibile su Rai2: tutti gli ospiti di Stefano de Martino

Nuovo appuntamento settimanale su Rai2 con Stasera tutto è possibile. Stefano de Martino presenterà una puntata come sempre ricca di divertimento grazie a vari ospiti e sfide dall’alto tasso comico. Stasera 15 marzo, alle 21,20 su Rai2, saranno in studio fra gli altri Nunzia de Girolamo, Ciro Priello, Fabio Balsamo e il comico Sergio Friscia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Cosa fanno gli influencers e cosa facciamo noi comuni mortali appena svegli 👇#STEP🤣 👉 Ci vediamo martedì alle 21.20 su #Rai2 con #Staseratuttoepossibile. Tutti i contenuti sono disponibili su #RaiPlay 📲 https://t.co/EBcBjY01kG pic.twitter.com/xsmYL0XiCU — Rai2 (@RaiDue) March 13, 2022

Il crimine sarà il tema principale della nuova puntata di Stasera tutto è possibile, perno attorno a cui ruoteranno le varie sfide in programma per i tanti ospiti. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli arriveranno Andrea Paris, mago vincitore dell’edizione 2020 di Tú sí que vales, Carolina Rey e la conduttrice ed ex politica Nunzia De Girolamo. Spazio anche alla comicità di Sergio Friscia, attore e conduttore radiofonico, e del duo dei The Jackal Ciro Priello – Fabio Balsamo. Non mancheranno all’appuntamento anche gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo de Lucia. Quest’ultimo si cimenterà anche stasera con le imitazioni di alcuni personaggi famosi, tra cui Maria de Filippi.

Per quanto riguarda le sfide di Stasera tutto è possibile, l’ormai celebre “Stanza Inclinata” sarà solo il primo dei tanti step che i vari ospiti dovranno superare nel corso della trasmissione. Spazio infatti a “Dance Battle”, un round che chiederà ai vip di danzare sulle note di una hit mondiale, ideando anche dei propri passi. Per “Serenata Step” invece ogni concorrente dovrà improvvisare una canzone partendo da una parola fornita dal conduttore, invitando gli altri a unirsi a lui. “Segui il labiale” chiederà ai partecipanti di capire la frase di un compagno mentre indossa delle cuffie con musica a tutto volume. Infine per “C’era una giravolta” il vip in questione dovrà rispondere a delle domande sempre più difficili mentre la postazione su cui sarà seduto assumerà posizioni a dir poco scomode.