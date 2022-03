Stasera tutto è possibile su Rai2 in prima serata: chi sono gli ospiti di Stefano de Martino

Stasera tutto è possibile su Rai2. Stefano de Martino torna in prima serata con un nuovo appuntamento del suo comedy show che mette alcune celebrità alla prova con sfide tanto appassionanti quanto divertenti. Per la puntata di stasera 1 marzo, in onda alle 21,25 su Rai2, spazio a nuovi ospiti tra cui la conduttrice radiofonica Ema Stokholma e la cantante Elettra Lamborghini. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Stasera tutto è possibile, gli ospiti di Stefano de Martino stasera 1 marzo 2022 su Rai2

La puntata odierna di Stasera tutto è possibile avrà come tema “Una notte al museo”, che farà da perno per tutte le sfide presenti nella serata. Fra gli ospiti ci saranno la conduttrice radiofonica Ema Stokholma, voce di Rai Radio2, Emanuele Filiberto, i comici Saverio Raimondo e Valeria Graci e l’imitatore Claudio Lauretta. Da segnalare anche il ritorno di Elettra Lamborghini, già presente in studio nella puntata precedente. Grande spazio anche per gli ospiti fissi del programma, ossia Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Quest’ultimo si cimenterà con le imitazioni di due volti noti dello spettacolo italiano, Sandra Milo e Maria De Filippi.

Per quanto riguarda invece le sfide, torneranno tutti i momenti iconici dello show che quest’anno è giunto alla settima edizione. Su tutti spicca l’ormai celebre “Stanza inclinata” che chiede ai concorrenti di mettere su uno sketch comico in equilibrio precario. Fra le novità invece ci sarà “Chiuditi sesamo”, per cui due concorrenti devono far passare attraverso un’apertura quanti più oggetti possibile in un periodo di tempo limitato. Spazio anche a “Segui il labiale”, dove un ospite deve capire il nome pronunciato dal suo compagno nella sfida. Presente “Freeze Dance” che chiede ai partecipanti di scatenarsi sulle note di una canzone celebre, bloccandosi non appena quest’ultima si interrompe. Infine spazio a “Serenata Step”, dove l’ospite è costretto a improvvisare una canzone sulla base di una parola fornita dal conduttore.