Stasera tutto è possibile su Rai2, tutte le anticipazioni: chi sono gli ospiti di Stefano de Martino

Stasera tutto è possibile torna con un folto cast di ospiti e sfide tutte da ridere. Stasera 22 febbraio, alle 21,25 su Rai2, alla corte di Stefano de Martino arriveranno infatti, tra gli altri, il comico Angelo Pintus e la cantante Elettra Lamborghini. Al centro del comedy show, come da tradizione, tanti giochi che metteranno i vip alla prova con gare di canto e di comicità all’insegna del divertimento. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Dopo la puntata dedicata alla musica, stasera toccherà al tema “Giro del mondo in 80 Step” per una puntata che vanterà ospiti trasversali. In studio Elettra Lamborghini, Angelo Pintus e l’attrice Nathalie Guetta, volto della perpetua Natalina in Don Matteo. Stefano de Martino ospiterà anche l’ex gieffino Jonathan Kashinian, il ballerino Marcello Sacchetta e l’attore Maurizio Casagrande. Non mancheranno i volti fissi del programma, ossia Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo de Lucia.

Per quanto riguarda i giochi, tornano tutti i momenti iconici dello show, a cominciare dalla “Stanza inclinata” e il suo pavimento con angolatura di oltre 20 gradi su cui i concorrenti dovranno improvvisare uno sketch comico. Ci saranno poi, tra gli altri, “Rumori di mimo”, con due vip legati assieme nel tentativo di mimare il suono di alcuni oggetti e “Decollo immediato” che farà volare i concorrenti per 4 metri a ogni errore. Spazio anche per “Serenata Step”, che prevede che ogni ospite improvvisi una canzone d’amore partendo da una parola chiave fornitagli dal conduttore. Ci saranno anche “Cookie face”, con l’obiettivo di portare un biscotto dalla fronte alla bocca con i soli muscoli facciali e “Speed quiz”, con la difficile sfida di dare tre risposte in soli cinque secondi. Completa il cartellone “Cover step” con gli ospiti chiamati a cantare dal vivo e in playback a intervalli casuali.