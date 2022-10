Stasera tutto è possibile su Rai2: De Martino ospita Pucci e Follesa

Stefano De Martino torna con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, oggi 3 ottobre alle 21.25 su Rai2. Il game show vedrà ancora una volta alcuni vip dello spettacolo fra cinema, musica e tv alla prova con sketch e sfide all’insegna del divertimento. Buono l’esordio della scorsa settimana dove, nonostante la concorrenza di GF Vip e Nazionale Italiana, la trasmissione aveva registrato l’8.1 per cento di share. Ospiti della puntata saranno, fra gli altri, i comici Andrea Pucci e Katia Follesa oltre al rapper Jake La Furia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Altro giro, altra giostra. Per la seconda puntata di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino è pronto ad accogliere un nuovo cast di ospiti con molti volti noti della Rai. In studio il cantante Jake La Furia, ex dei Club Dogo, oltre ai comici Peppe Iodice, Andrea Pucci e Katia Follesa. Spazio per la showgirl Pamela Camassa, il ballerino Marcello Sacchetta, celebre per essere stato uno dei professionisti di Amici, e il cantautore Gino Fastadio, salito alla ribalta con Made in Sud e Colorado. Il tutto senza dimenticare la presenza dei tre ospiti fissi, confermati dallo scorso anno. Esordio stagionale per Francesco Paolantoni, assente sette giorni fa e fra i protagonisti di Tale e Quale Show. Accanto a lui Biagio Izzo e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Dopo aver regalato al pubblico di Stasera tutto è possibile alcuni sketch nei panni di Milly Carlucci e Sandra Milo, oggi vestirà i panni di Maria de Filippi e Francesca Fagnani.

Tema principale della puntata sarà “Coast to Coast”, attorno a cui ruoteranno le sfide cui gli ospiti dovranno sottoporsi. Immancabile la Stanza Inclinata, che richiede di dare vita a uno sketch su un piano con angolazione di 22.5 gradi. New entry dell’edizione 2022 di Stasera tutto è possibile è la Stanza Buia, penitenza per chi ha perso in precedenza dove ci si può muovere solo con telecamere a infrarossi. In Stammi dietro Dance, i sette ospiti dovranno invece ballare seguendo i passi suggeriti fino al suono di una sirena. Rumori di mimo invece richiederà a due vip, opportunamente legati l’un l’altro, di riprodurre rumori di alcuni oggetti per farli indovinare a un’altra coppia di ospiti. Tornerà poi Ruba gallina, che richiederà ai concorrenti di girare attorno a un tavolo con sopra delle galline. Al suono di una sirena dovranno prenderne una e chi resterà senza dovrà lasciare il gioco.