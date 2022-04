Anticipazioni Stasera tutto è possibile su Rai2: gli ospiti dell’ultima puntata

Ultimo appuntamento con Stasera tutto è possibile. Nella puntata di oggi 5 aprile, alle 21,20 su Rai2, il tema centrale sarà “Vivi la natura”, perno attorno a cui ruoteranno le sfide. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Stefano De Martino al fianco di un ricco cast di ospiti. In studio infatti Flora Canto, Sergio Friscia e Paolo Conticini. La trasmissione tornerà anche martedì prossimo 12 aprile con un episodio speciale che raccoglierà il meglio dell’intera stagione. Visione disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Ci sono poche cose certe nella vita, una di queste è "la stanza inclinata" 🤣🤣🤣 Vi ricordate dell'appuntamento di domani sera vero? Vi aspetta il gran finale con #Staseratuttoepossibile ⭐🤩 ore 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay ♥️ #STEP @StepRaiDue pic.twitter.com/CYTo1uPgzc — Rai2 (@RaiDue) April 4, 2022

Stasera tutto è possibile, ospiti e sfide di stasera 5 aprile 2022 su Rai2

Divertimento e risate protagonisti di Stasera tutto è possibile. Stefano De Martino guiderà la trasmissione, vantando al suo fianco il trio che lo ha accompagnato durante l’intera stagione. Torneranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia che per l’occasione presenterà la sua versione di Milly Carlucci. Oltre a loro, spazio come da tradizione a diversi ospiti che saranno protagonisti delle sfide che animeranno la serata. In studio arriveranno gli attori Paolo Conticini e Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, il comico e conduttore radiofonico Sergio Friscia e il cabarettista Antonio Giuliani. E ancora, sarà presente Andrea Dianetti, conduttore su Mediaset Infinity di Pupa Party, la web serie de La Pupa e il Secchione. Fra gli ospiti anche Marta Filippi, doppiatrice de Le terrificanti avventure di Sabrina, al fianco degli attori Peppe Iodice e Maurizio Mattioli.

I vari ospiti si cimenteranno, sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, nelle celebri sfide di coraggio e improvvisazione, sempre all’insegna del divertimento. Non mancherà la “Stanza Inclinata” che, con la sua pendenza a 22,5 gradi, chiederà ai concorrenti di dare vita a uno sketch comico in precario equilibrio. “Serenata STEP” vedrà gli ospiti cantare un brano partendo da un indizio del conduttore, mentre in “Segui il labiale” un concorrente con indosso cuffie isolanti dovrà interpretare il discorso del compagno. “C’era una giravolta” metterà gli ospiti su una sedia sospesa e rotante, chiedendo loro di rispondere a domande di vario genere, mentre “Dance Battle” metterà tutti contro tutti con una sfida a passi di danza. Infine “Ruba gallina”, fra le novità della nuova stagione, vedrà i Vip su un tavolo al fianco di alcune galline. Chi, al termine della musica in sottofondo, non ne avrà catturata una dovrà abbandonare la sfida.