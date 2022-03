Chi è Peppe Iodice: ospite di Stasera tutto è possibile su Rai2, vita privata, comicità

La prima serata di Rai 2 propone una nuova puntata di Stasera tutto è possibile in onda questa sera, martedì 8 marzo 2022, alle 21.20 su Rai 2. Il padrone di casa, Stefano De Martino, metterà alla prova i suoi ospiti con giochi, indovinelli e sketch comici. Un format che, ormai da anni, ha reso il varietà uno dei programmi più seguiti dai telespettatori.

Stasera tutto è possibile: cosa sapere sul programma in onda stasera su Rai 2 alle 21.20

Stasera tutto è possibile: cosa succederà nella puntata di stasera e chi saranno gli ospiti

Nel corso della serata, che avrà come tema i supereroi, gli ospiti si sfideranno nei giochi storici dello show e nelle novità che, pian piano, si stanno facendo spazio quest’anno. Dall’iconica Stanza Inclinata a Segui il labiale, passando per Colonna Sonora, Chiuditi Sesamo, Do re mi fa male, Speed Quiz, C’era una giravolta e Rumori di Mimo. A calcare il palcoscenico e a divertirsi saranno i comici Peppe Iodice e Andrea Pucci, l’ex gieffina Jonathan Kashanian, l’attrice Nathalie Guetta, la cantante Romina Carrisi e il duo comico siculo Matranga e Minafò. Non mancheranno, ovviamente, gli ospiti fissi: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia.

Stasera tutto è possibile: carriera e vita privata di Peppe Iodice

Stasera tutto è possibile: Peppe Iodice, la comicità come missione

Nato a Napoli nel 1970, Peppe Iodice ha coltivato la passione per la comicità e la verve innata che lo contraddistingue sin da ragazzo. Dopo il diploma all’Accademia del Teatro diretta da Ernesto Calindri, ha iniziato a farsi conoscere nell’ambiente del cabaret e del teatro comico napoletano e i riconoscimenti non hanno tardato ad arrivare: nel 1997 ha vinto il premio come miglior artista alla Festa degli Sconosciuti diretta da Teddy Reno e, sempre nello stesso anno, è stato insignito anche del Premio Charlot. Il suo debutto televisivo è datato 2000, quando è entrato ufficialmente nella grande famiglia di Zelig, prendendo parte a format di successo come Zelig Off e Zelig Arcimboldi. Esperienze che lo hanno portato, successivamente, su La7, nel cast del programma di Teresa Mannino Se stasera sono qui.

Talento, passione e determinazione gli hanno permesso di non sedersi mai sugli allori e continuare a percorrere una strada che, seppur in salita, gli ha regalato parecchie soddisfazioni professionali. Come quelle che, nel 2014, lo hanno catapultato nella squadra di Comedy Central, partecipando a Comedy Tour Risollevante e Comedy on the Beach 2014 e lo hanno fatto approdare, nel 2015, negli studi di Colorado Café. Dopo tutta la gavetta accumulata, negli ultimi anni si è fatto apprezzare soprattutto per le sue performance a Made in Sud su Rai 2 e per la brillante conduzione del Peppy Night Fest, un one man show in onda su Canale 21. Tra un programma e l’altro, però, non rinuncia al suo sogno nel cassetto: lavorare nei teatri più prestigiosi e portare in giro la sua arte.

Stasera tutto è possibile: vita privata di Peppe Iodice

Felicemente sposato con Elisa Caruso, il comico ha due figlie: Sofia, nata nel 2011 e Gloria, nata nel 2014.