Stasera tutto è possibile, stasera su Rai2: chi è Valeria Graci, ospite della trasmissione

È tutto pronto per un nuovo appuntamento con Stasera tutto è possibile in onda questa sera, martedì 1 marzo 2022, alle 21.20 su Rai 2. Condotto da Stefano De Martino, il varietà mette alla prova un gruppo di ospiti con indovinelli, sfide e sketch. Confermandosi, settimana dopo settimana, tra le proposte del palinsesto televisivo più seguite dai telespettatori.

Stasera tutto è possibile: le cose da sapere sulla programma in onda questa sera su Rai 2

Stasera tutto è possibile: cosa succederà stasera

Nel corso della puntata, che avrà come tema Una notte al museo, ritornerà come di consueto il mix di giochi storici e novità che ha reso celebre lo show. Tra questi, l’iconica Stanza Inclinata, Segui il labiale, Speed Quiz, Do re mi fa male, Rumori di Mimo, Chiuditi Sesamo, C’era una giravolta e Colonna Sonora. A barcamenarsi tra una prova e l’altra sarà un nutrito gruppo di ospiti, tra cui la speaker radiofonica Ema Stockholma, Emanuele Filiberto, gli attori comici Valeria Graci e Simone Raimondo, l’imitatore Claudio Lauretta, la cantante Elettra Lamborghini e, ovviamente, il trio di ospiti fissi del programma formato da Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia.

Stasera tutto è possibile: carriera e vita privata di Valeria Graci

Stasera tutto è possibile: Valeria Graci, risate e talento

Nata a Milano nel 1980, Valeria Graci è uno dei nomi più noti della comicità televisiva italiana. Il suo amore per la recitazione è sbocciato quando, a 21 anni, ha iniziato a frequentare il Laboratorio Scaldasole di Milano. Ed è stato proprio lì che ha incontrato quella che sarebbe stata, per anni, la sua compagna di avventure: Katia Follesa. Il suo esordio sul piccolo schermo è datato 2001: diventate un duo comico, da quell’anno e fino al 2012, la coppia ha lavorato in alcune delle trasmissioni televisive più note, da Colorado Café a MTV Comedy Lab, passando per Sformat, Zelig Off, Scherzi a parte e Sputnik. A consacrarle alla fama, tuttavia, è stato sicuramente Zelig Circus, dove hanno conquistato il pubblico con l’imitazione delle ragazze che partecipano a Uomini & Donne in qualità di corteggiatrici del tronista di turno.

A febbraio 2012, Graci e Follesa hanno deciso di separare le loro strade professionali e, da allora, la comica milanese ha iniziato la sua carriera da solista. Dividendosi tra televisione, cinema e radio. Sul piccolo schermo ha preso parte a programmi del calibro di Striscia la notizia, Paperissima Sprint, Quelle brave ragazze (che, tra 2017 e 2018, ha condotto assieme ad Arianna Ciampoli, Veronica Maya e Mariolina Simone), Made in Sud, Io e te, Primafestival, Festival di Castrocaro e Zecchino d’oro. Ma non solo. È riuscita a ritagliarsi uno spazio anche nel mondo della fiction, con progetti come Per amore, Ho sposato uno sbirro, Rodolfo Valentino – La leggenda e Furore. Al cinema, invece, ha ottenuto camei e piccoli ruoli in lungometraggi come Ex – Amici come prima di Carlo Vanzina, Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti e La goccia e il mare di Daniele Falleri. Infine, ha saputo mostrare il suo talento anche come conduttrice radiofonica per Radio Zeta che, dopo il debutto nel 2018 su RTL102.5, le ha affidato, assieme a Manila Nazzaro, il timone del contenitore Zeta a pois. Di recente, è stata ospite di Michelle Impossible, programma di Michelle Hunziker in onda su Canale 5, dove ha ritrovato sul palco la sua storica amica Katia.

Stasera tutto è possibile: vita privata di Valeria Graci

Dopo la fine del tormentato matrimonio con Simon Russo, dal quale è nato Pierluigi e interrotto dopo anni di violenza psicologica, Valeria Graci ha ritrovato l’amore. A oggi, tuttavia, l’identità del fidanzato dell’attrice rimane sconosciuta. L’unica informazione disponibile sul suo conto è che si tratta di un ragazzo che non lavora nel mondo dello spettacolo.