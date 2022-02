Stasera tutto è possibile su Rai2: tutte le novità, format e ospiti dello show di Stefano de Martino

Musica, sketch esilaranti e soprattutto tanto divertimento. Parte oggi 15 febbraio alle 21,20 su Rai2, la settima stagione di Stasera tutto è possibile che vede il ritorno alla conduzione di Stefano De Martino. Al suo fianco, anche quest’anno, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia oltre a vari ospiti che si avvicenderanno nelle otto puntate. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Stasera tutto è possibile, format e novità della trasmissione stasera 15 febbraio 2022 su Rai2

Ogni episodio si caratterizzerà per un tema differente, che farà da perno per i vari giochi e prove cui si sottoporranno gli ospiti in studio. Già da stasera tornano quindi alcuni dei momenti più gettonati della trasmissione, tra cui “La stanza inclinata” con il suo celebre pavimento che presenta angolatura di oltre 20 gradi su cui i concorrenti devono improvvisare uno sketch. Spazio anche a “Segui il labiale”, “Speed Quiz”, “Do re mi fa male” e “Rumori di mimo”, che vede due vip legati assieme dove mimare il suono di alcuni oggetti che altri due concorrenti devono indovinare.

È proprio vero, a San Valentino l’amore è nell’aria 🥰 Un po’ come quello tra il nostro #FrancescoPaolantoni e… COLABROOOO ❤️ Stanno per tornare! -1 a #Staseratuttoepossibile 🤩 Domani alle 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay 🔥 pic.twitter.com/XbgdKvrwKa — Rai2 (@RaiDue) February 14, 2022

Non mancano però le novità. Nel corso di Stasera tutto è possibile saranno man mano introdotti diversi giochi, a partire da “Chiuditi sesamo”. Per l’occasione due ospiti dovranno far passare – senza mai lanciare – attraverso una serranda il maggior numero di oggetti possibile prima che la stessa si chiuda. Spazio anche a “Colonna sonora”, dove i concorrenti dovranno improvvisare una scena attoriale in sintonia con una soundtrack musicale in sottofondo, che cambierà da un momento all’altro. Infine, terza e ultima nuova prova sarà “C’era una giravolta”, in cui un concorrente seduto su una sedie a rotelle dovrà rispondere ad alcune difficili domande. Ogni errore farà cambiare assetto alla sedie, facendogli assumere buffe posizioni.

Stasera tutto è possibile, tutti gli ospiti di stasera 15 febbraio 2022 su Rai2

Assieme al conduttore Stefano De Martino, confermato per la terza edizione consecutiva, torneranno anche gli attori Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. A completare il terzetto quest’anno ci sarà Vincenzo De Lucia, imitatore noto per portare in tv la sua personale versione di alcuni personaggi famosi della tv, tra cui Mara Venier. Per questo riguarda la prima puntata di Stasera tutto è possibile, dedicata alla musica, gli studi di Rai2 ospiteranno diversi volti noti dello spettacolo italiano. Ci saranno infatti la stella dei cartoni animati Cristina D’Avena, Fiordispino, frontman dei The Kolors Stash e Mago Forest. Non mancheranno Nathalie Guetta, attrice nota per il ruolo della perpetua Natalina di Don Matteo, e gli interpreti Francesco Cicchella e Marta Filippi. Fra gli ospiti anche Elettra Lamborghini, l’attrice Sandra Milo ed Emanuele Filiberto di Savoia.