Stasera tutto è possibile su Rai2, le anticipazioni: gli ospiti di Stefano De Martino

Torna l’appuntamento settimanale con Stasera tutto è possibile su Rai2. Alla corte di Stefano De Martino nuovi ospiti pronti a darsi battaglia in sfide tanto divertenti quanto diverse fra loro. Per la puntata di stasera 8 marzo, alle 21,20 su Rai2, arriveranno in studio il comico Andrea Pucci, l’ex gieffino Jonathan Kashinian e Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Video tutorial su come affrontare il lunedì in pochi semplici passi ❤️ 📍 #Staseratuttoepossibile: domani alle 21.20 su #Rai2 📺 Tutti i contenuti sono disponibili su #RaiPlay 📲https://t.co/KDk9pOMkR0 pic.twitter.com/v5eAgUciBD — Stasera tutto è possibile (@StepRaiDue) March 7, 2022

Stasera tutto è possibile, gli ospiti della puntata di stasera 8 marzo 2022 su Rai2

Come da tradizione, anche la puntata di stasera avrà un tema centrale che fungerà da perno per tutte le sfide. Oggi toccherà ai supereroi indicare identificare le prove che gli ospiti dovranno affrontare lungo il loro percorso in studio, tra cui vecchi ritorni e interessanti novità. A Stasera tutto è possibile arriveranno i comici Andrea Pucci e Peppe Iodice, l’ex concorrente del Grande Fratello Jonathan Kashinian e l’attrice Nathalie Guetta, nota per il ruolo della perpetua di Don Matteo. Completano il cast di ospiti la cantante Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, e il duo comico siciliano Matranga e Minafò. Come di consueto, torneranno anche gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo de Lucia, stasera nei panni di Mara Venier.

Per quanto riguarda invece le sfide della serata, Stasera tutto è possibile farà spazio ai grandi classici delle passate edizioni. Oltre alla gettonata “Stanza Inclinata”, oggi ci sarà spazio anche per “Fotomimo”. La prova chiederà a un vip di mimare un oggetto rappresentato in un’immagine cercando di farlo indovinare ai suoi compagni entro tre minuti. In “Stammi dietro Dance” invece tre concorrenti a turno dovranno ballare seguendo i movimenti di un quarto vip che fungerà da guida, dandosi il cambio al suono di una sirena. “C’era una giravolta” invece chiederà ai vip di rispondere ad alcune domande di cultura generale dopo essersi seduti su una sedia rotante che farà assumere loro posizioni sempre più scomode.