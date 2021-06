Una notte da leoni 2 Stasera alle 21,20 su Italia 1: 5 curiosità sul film su Italia 1 con Mike Tyson

Stasera alle 21,20 su Italia 1 andrà in onda Una notte da leoni 2 (in originale Hangover 2), secondo capitolo della fortunata trilogia con protagonisti Bradley Cooper e Zach Galifianakis. Dopo la catastrofica e irriverente avventura dell’addio al celibato a Las Vegas, Phil, Alan e Doug hanno una nuova destinazione, Bangkok, dove si svolgerà il matrimonio di Stu. Nel cast anche Ed Helms, Justin Bartha e Ken Jeong nei panni del criminale Leslie Chow. Come nel precedente capitolo, Mike Tyson fa una comparsa nel film.

Cinque curiosità su Una notte da lenoni 2

Fra gag spassose e scene all’ultima risata, eccovi cinque curiosità che potreste non conoscere sul film diretto da Todd Phillips nel 2011 e capace di guadagnare quasi 600milioni di dollari al box office.

1- Una notte da leoni 2, grande fiducia sul film

Lo sviluppo del film è iniziato due mesi prima della distribuzione in sala di Una notte da leoni uscito nel 2009, sintomo della grande fiducia riversata dai produttori sulla saga e confermata dal successo poi effettivamente ottenuto dal primo capitolo.

2- Sul set di Una notte da Leoni anche Bill Clinton

L’ex presidente americano Bill Clinton ha visitato il set mentre si trovava a Bangkok, in Thailandia, location principale del lungometraggio. Si diffusero persino notizie secondo cui avesse interpretato un cameo per il film, poi smentite dalla produzione stessa.

3- Il tatuatore di Una notte da leoni 2, un ruolo conteso

Nel film, durante la notte, Stu si fa tatuare sulla faccia un simbolo tribale per assomigliare a Mike Tyson. Per il ruolo del tatuatore erano stati contattati sia Mel Gibson sia Liam Neeson. Quest’ultimo aveva persino girato la scena, ma il regista durante la post-produzione notò dei difetti e volle rifarla. L’indisponibilità di Neeson, impegnato sul set de La furia dei titani, fece sì che il ruolo venisse definitivamente assegnato a Nick Cassavetes.

4- Grave incidente per lo stuntman

Lo stuntman di Ed Helms, Scott McLean, è stato coinvolto in un brutto incidente stradale durante le riprese di una scena dell’inseguimento in taxi vicino Bangkok. A causa delle gravi ferite riportate al cranio dopo l’impatto, è stato ricoverato in coma farmacologico per un mese prima di poter finalmente lasciare l’ospedale.

5- Mike Tyson a lezione di canto



Mike Tyson ha preso lezioni di canto per il suo ruolo di musicista al matrimonio di Stu, in cui si esibisce con voce fortemente e forzatamente stonata.