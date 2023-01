Stasera c’è Cattelan su Rai2: ospiti Fiorello e la Gialappa’s

Stasera c’è Cattelan su Rai2, in tutti i sensi. Oggi 17 gennaio infatti, alle 23.30, torna il late show di Alessandro Cattelan che si ispira alle più celebri produzioni statunitensi. Rivisitazione dell’originale realizzato per Sky Uno E poi c’è Cattelan, il programma unisce rubriche di approfondimento, speciali interviste e monologhi del conduttore per chiudere la giornata con il sorriso. Oltre all’appuntamento odierno, andrà in onda anche domani e giovedì, sempre in seconda serata. Ad aprire questa seconda edizione dello show ci saranno Rosario Fiorello, padrone di casa con Viva Rai2, la Gialappa’s Band e la giornalista e inviata de Il Foglio Cecilia Sala. La visione sarà disponibile in streaming su RaiPlay, dove è possibile trovare anche alcuni stralci della prima edizione.

Il programma in onda da stasera 17 gennaio su Rai2 si ispira ai più noti late show americani. Alessandro Cattelan infatti richiamerà da vicino le esperienze oltreoceano di Jimmy Fallon, James Corden o del più celebre David Letterman. In studio, sedendo alla sua ormai tradizionale scrivania, l’ex presentatore di X Factor sarà nelle vesti di conduttore e protagonista dello show, sempre all’insegna della leggerezza e della tradizionale ironia. Non mancheranno a Stasera c’è Cattelan spunti di riflessione sull’attualità, sia italiana sia internazionale, ma anche annotazioni pungenti sulla cronaca, la politica e lo showbiz. Con Cattelan anche gli Street Clerks, la band che lo accompagna dai tempi di Sky, per gli intermezzi musicali assieme al rapper Mike Lennon.

Ospiti della prima puntata di Stasera c’è Cattelan saranno Rosario Fiorello, che sulla stessa rete apre ogni mattina con Viva Rai2, e la Gialappa’s. In studio anche la giornalista e inviata de Il Foglio Cecilia Sala, che molto attiva anche sui social dove conta centinaia di migliaia di follower. Con lei si potrà discutere anche della guerra in Ucraina con i nuovi sviluppi e i potenziali scenari futuri. Il late show di Alessandro Cattelan tornerà anche domani e giovedì, sempre in seconda serata su Rai2. Gli ospiti della prima settimana saranno Ezio Greggio, Clementino, il giornalista del Post Stefano Nazzi e l’imprenditrice digitale Cristina Fogazzi.