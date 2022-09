Stasera c’è Cattelan su Rai2: format e ospiti della prima puntata

EPCC cambia veste per approdare sui canali Rai. Oggi 20 settembre, alle 23 su Rai2, Alessandro Cattelan torna a condurre un late show con Stasera c’è Cattelan. «Vogliamo mandarvi a letto con il sorriso», ha detto il conduttore sul palco dei Tim Music Awards. «Tre sere di fila, come un massaggio ai piedi prima di dormire». Il programma, dopo l’esordio di stasera infatti, tornerà anche domani e dopodomani sempre alla stessa ora. Ospiti del primo appuntamento saranno Christian Vieri, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani, i tre volti dalla Bobo Tv, fenomeno social e Youtube. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Stasera c’è Cattelan, format e ospiti di stasera 20 settembre 2022 su Rai2

La struttura di Stasera c’è Cattelan ricorda molto da vicino EPCC, acronimo di “E poi c’è Cattelan” che Alessandro ha guidato su Sky Uno dal 2014 al 2020. La trasmissione si ispira alle più celebri americane The Tonight Show Starring Jimmy Fallon di NBC. Nel corso della trasmissione, il conduttore ospiterà alcuni personaggi del mondo dello spettacolo fra musica, arte e cinema, dando vita a simpatiche interviste a tu per tu. Obiettivo infatti sarà mantenere sempre uno stile ironico e leggero, con un solo dogma: mai prendersi sul serio. Non mancheranno poi alcuni monologhi sui temi più disparati fra attualità e società, oltre a intermezzi musicali. Anche per Stasera c’è Cattelan, in studio con Alessandro ci sarà la band degli Street Clerks, già alle spalle di EPCC. Con loro anche un gruppo di ballerini che, sulle note della nuova sigla ancora inedita, accompagneranno la trasmissione.

Grande attesa ovviamente per gli ospiti in studio. I primi a sedersi sulle poltrone di Stasera c’è Cattelan saranno i componenti della BoboTv. Stasera 20 settembre infatti Alessandro ospiterà Christian Vieri, Nicola Ventola, Lele Adani e Antonio Cassano. I primi tre, ex stelle del calcio con la maglia dell’Inter, condividono la passione calcistica con lo stesso conduttore, da sempre fan dei colori nerazzurri. Da qualche anno, grazie al canale Youtube omonimo, hanno dato vita a un format che ha subito attirato l’attenzione di tifosi e non. I quattro discutono quotidianamente dell’attualità calcistica italiane e mondiale, affrontando i temi legati alle ultime gare giocate. Stasera si racconteranno su Rai2, sicuramente nel loro ormai tradizionale stile comico e irriverente.