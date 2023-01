Stasera c’è Cattelan, oggi su Rai2 ospiti Bossari e Belinelli

Altro trittico di puntate per Stasera c’è Cattelan. Il late show di Alessandro Cattelan, dopo l’ottimo esordio di martedì scorso con punte del 9 per cento di share, torna con nuovi ospiti e simpatiche gag. Si parte stasera 24 gennaio, alle 23.30 su Rai2, con il conduttore televisivo e radiofonico Daniele Bossari e il campione del basket Marco Belinelli, che ha militato anche in Nba. Non mancheranno poi i monologhi del presentatore, alcuni momenti musicali e il tradizionale umorismo. La regia del programma è opera di Cristian Biondani. Stasera c’è Cattelan sarà visibile in contemporanea streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Stasera c’è Cattelan, le anticipazioni di stasera 24 gennaio 2023 su Rai2

Fedele al suo stile, il programma di Alessandro Cattelan richiama molto da vicino i late show americani. Fonte di ispirazione principale sono infatti i programmi di Jimmy Fallon e James Corden degli Stati Uniti, che durante ogni puntata ospitano un esponente di spicco della scena musicale, sportiva o politica. Il tutto con il taglio ironico e umoristico, senza prendersi sempre troppo sul serio. In studio per Stasera c’è Cattelan, oggi 24 gennaio, arriverà innanzitutto Daniele Bossari. Speaker radiofonico per Radio Deejay, per la quale è anche collega dello stesso Cattelan, il conduttore televisivo si racconterà alla scrivania della trasmissione, dalla carriera alla vita privata in compagnia di Filippa Lagerback. A seguire spazio anche per il campione di basket Marco Belinelli, ex stella Nba per i San Antonio Spurs con cui ha vinto il titolo nel 2013-14. Oggi milita invece per la Virtus Bologna, dove ha iniziato la carriera.

In occasione della nuova puntata di Stasera c’è Cattelan, il conduttore ha lanciato anche un contest sul proprio profilo Instagram. In tre stories, pubblicate nella serata di ieri, Alessandro Cattelan ha annunciato uno dei temi dell’appuntamento odierno. Si parlerà, nel chiaro stile dello show, di calamite per frigoriferi brutte. Pertanto ha invitato il pubblico a inviare le foto delle peggiori presenti sui vari elettrodomestici o di pubblicarle con l’hashtag della trasmissione, #staseracecattelan. Le più simpatiche saranno mostrate nel corso della serata. Immancabile la presenza inoltre degli Street Clerks, la band che accompagna Cattelan sin dai tempi di EPCC su Sky. Accanto a loro anche il rapper parmigiano, ma di origini vietnamite, Mike Lennon.