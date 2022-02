Le strade della Svezia hanno dei nuovi spazzini. Una startup di Södertälje, nei pressi di Stoccolma, ha infatti reclutato i corvi per rimuovere i mozziconi di sigaretta delle principali vie e piazze della città. Come retribuzione per il lavoro svolto, ogni esemplare riceve un po’ di cibo, solitamente noccioline. L’iniziativa potrebbe ridurre i costi di pulizia urbana del 75 per cento, alleggerendo così la pressione sulla casse cittadine.

I corvi sono in grado di ragionare come bambini di 7 anni

Per convincere i volatili a pulire l’intero tracciato urbano è stata sufficiente la promessa di un po’ di cibo per ogni mozzicone eliminato. Il loro compito è prendere le cicche dalle strade e gettarle in una macchina apposita. Alla consegna della sigaretta, si apre un vano che lascia uscire alcune noccioline. Per quanto possa sembrare un processo complesso, non è stato troppo complicato spiegarlo agli animali. Gli esperti infatti sostengono che tali uccelli possiedono una capacità di ragionamento pari a quella di un bambino di 7 anni e sono tra i volatili più intelligenti al mondo.

Christian Günther-Hanssen har lärt kråkor att plocka fimpar i en specialbyggd godisautomat. Snart ska hans skräpinnovation testas i ett pilotprojekt i Södertälje.https://t.co/cpcdfekpB4 pic.twitter.com/yYCvDcDdfs — Dagens Nyheter (@dagensnyheter) January 27, 2022

Il loro impiego, oltre che ecologico, risulterà vantaggioso per le casse della città. Secondo la Keep Sweden Tidy Foundation, organizzazione no profit che promuove la sostenibilità nel Paese, sono un miliardo le sigarette che ogni anno finiscono sulle strade svedesi, pari al 62 per cento dei rifiuti totali.

Il progetto potrebbe ridurre le spese di pulizia del 75 per cento

Per i lavori di pulizia, le autorità di Södertälje spendono annualmente circa 20 milioni di corone svedesi, pari a 1,9 milioni di euro. Günther-Hanssen spera, tramite i corvi, di ridurre le uscite del 75 per cento. «Il costo di pulizia per ogni sigaretta ammonta a 80 öre (77 centesimi di euro, ndr.)», ha concluso il fondatore di Corvid Cleaning. «Quando i corvi eseguono correttamente il loro lavoro, tale costo scende a circa 20 öre (19 centesimi)». Il comune è entusiasta dell’iniziativa, tanto da sperare in una sua estensione. «Possiamo insegnare ai corvi a raccogliere i mozziconi, ma non agli umani a non buttarli per terra», ha concluso Tomas Thernström, che gestisce i rifiuti di Södertälje. «Un aspetto veramente interessante».