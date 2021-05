Un percorso di pre-incubazione itinerante e tematico, rivolto a chi vuole fare impresa nell’ambito di economia circolare, sostenibilità, transizione energetica, indipendentemente dal settore di appartenenza. Non solo Energy. È Human Knowledge Lab, iniziativa di Joule, la scuola di Eni per l’impresa dedicata alla formazione di una nuova generazione di imprenditori e all’accelerazione di startup.

A tappe e in presenza

Quello di HK Lab è un percorso a tappe in presenza, ognuna delle quali vedrà i partecipanti confrontarsi in una sfida che premierà il progetto più meritevole. Il programma prevede una fase preparatoria di onboarding da remoto, finalizzata a sviluppare competenze trasversali e soft skills. Una volta chiuse le candidature, i progetti più interessanti saranno, poi, selezionati per partecipare a una full immersion di sette giorni presso la sede Eni dedicata alla formazione, a Villa Montecucco di Castel Gandolfo. Qui saranno affrontate tematiche quali l’analisi di mercato e l’individuazione del target di riferimento. E ancora, la validazione e la realizzazione del prototipo dell’idea, lo studio dei canali di acquisizione e i primi test di mercato, la validazione del business concept e la definizione di una roadmap di sviluppo. Tutto integrato in modo coerente con i contenuti di Human Knowledge Lab.

Incubazione e mentorship

Al termine della settimana, il progetto vincitore verrà premiato con un percorso di incubazione erogato tramite PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano. Non solo: le due idee migliori potranno accedere a un pacchetto di servizi personalizzati Eni, attraverso Energizer, l’acceleratore d’impresa di Joule, che fornirà una consulenza sulla base delle singole esigenze imprenditoriali.

Candidature fino al 30 giugno

Per partecipare ad HK Lab è necessario presentarsi in team formati da almeno da due persone, entrambe maggiorenni, con un’idea imprenditoriale attinente alle aree di innovazione del programma, il cui dettaglio è disponibile direttamente alla pagina web dedicata alle candidature (https://joule.eni.com/). Iscrizioni aperte dal 17 maggio al 30 giugno 2021.