Cos’è Starcks, la piattaforma di Moggi, Immobile e Floridi per tifosi 3.0

Dove si incontrano il mondo digitale dei token e quello degli appassionati di calcio più innovativi? Nel progetto Starcks, lanciato dall’agente Alessandro Moggi, figlio dell’ex dirigente della Juventus, Luciano. Il procuratore sportivo, che potrà fare affidamento su un testimonial d’eccezione come il centravanti della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile, ha spiegato di cosa si tratta su Instagram: «Finalmente dopo mesi di lavoro e sviluppo io e Ciro Immobile possiamo raccontarvi il progetto immaginato con Emanuele Floridi, Starcks. Cosa fa Starcks è semplice: crea un legame unico tra appassionati di calcio e calciatori, avvicinandoli sempre di più e proteggendo i fan 3.0 attraverso la blockchain».

I fan tra di loro possono scambiarsi i token all interno della community

Moggi ha chiarito anche il funzionamento del meccanismo: «Come lo fa è molto divertente. Un algoritmo proprietario che si aggiorna settimanalmente con le performance sul campo dei giocatori aiuta i fan in possesso dello starplayertoken a vincere insieme ai propri campioni. I fan tra di loro possono scambiarsi i token all’interno della community ma anche accedere alla starexperience! Non perdetevi nessuno dei prossimi step, la piattaforma è in arrivo».

Anche Scamacca, Frattesi e Nico Gonzalez tra i testimonial

Non mancano i nomi grossi che hanno messo la faccia su questa iniziativa. Oltre a Immobile, ci sono altri calciatori italiani come Gianluca Scamacca e Riccardo Marchizza, passando per Mattia De Sciglio, Davide Frattesi e Riccardo Calafiori. E c’è anche l’attaccante argentino della Fiorentina, Nico Gonzalez.