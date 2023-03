Starbucks, il nuovo Ceo debutta al bancone: Narasimhan serve al bar i clienti

Il nuovo Ceo di Starbucks, Laxman Narasimhan, ha deciso di dare il via alla sua attività da capo dell’azienda più famosa al mondo nel campo delle caffetterie con un’attività insolita per un manager. Il 20 marzo scorso, infatti, l’amministratore delegato si è recato in uno dei più grandi store americani, a Chicago, e ha iniziato a servire caffè e brioche al bar, con tanto di grembiule. Una scelta spontanea che ha portato a un’esperienza che Narasimhan ha definito «sconvolgente», tanto da sperare che adesso lo facciano anche gli altri dirigenti dell’azienda per capire meglio le dinamiche nei confronti dei clienti.

Narasimhan: «Per conoscere bene devi fare alcune cose in prima persona»

«Mi aspetto che ogni membro del team dirigenziale resti collegato e impegnato nella realtà dei nostri negozi, al fine di migliorare» ha scritto il nuovo Ceo Laxman Narasimhan nella lettera inviata allo staff dell’azienda. E lui ha fatto così, andando direttamente a contatto con i suoi stessi clienti. Ma il mestiere di barista è partito a ottobre scorso e ha svolto anche 40 ore di formazione. Ha dichiarato: «Gli ultimi sei mesi della mia immersione nell’azienda sono stati modellati da tutti voi e mi hanno insegnato la nostra speciale cultura». E ancora «All’inizio è stato sconvolgente ma ci sono cose che vanno fatte in prima persona se si vogliono conoscere bene le cose».

This is how you lead. Starbucks new CEO Laxman Narasimhan will be working 4 hours per month behind the counter. $SBUX pic.twitter.com/R4ZtuZNUDI — Brendan Schema (@brendanschema) March 24, 2023

Narasimhan ha sostituito Howard Schultz

Nato in India, a Pune, Laxman Narasimhan è subentrato allo storico amministratore delegato di Starbucks Howard Schultz. Una vera leggenda nella storia della multinazionale, nata più di 50 anni fa a Seattle. Mai, però, ci si poteva aspettare che l’avventura alla guida dell’azienda del nuovo Ceo partisse direttamente al bancone. E lui stesso potrebbe riproporsi. Lo ha raccontato ai dipendenti, spiegando che vorrebbe farlo «per una mezza giornata al mese» via via in diverse sedi degli Stati Uniti.