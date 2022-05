Star Wars Day 2022, 10 regali per i fan della saga di George Lucas

Il 4 maggio è, per i nerd di tutto il mondo, una delle date più importanti dell’anno. Si celebra infatti lo Star Wars Day, giornata internazionale dedicata alla saga di Guerre Stellari. Mentre si ultimano i preparativi di sfilate, raduni ed eventi a tema, è meglio non farsi trovare impreparati. Dai costumi agli accessori, passando per i modellini da collezione o i gioielli tematici. Tag43 ha selezionato alcune idee regalo per festeggiare al meglio la giornata dedicata alla saga.

Star Wars Day 2022, 10 idee regalo per i fan della saga di George Lucas

1. Lego, i nuovi set rilasciati in occasione dello Star Wars Day 2022

In occasione del nuovo Star Wars Day, Lego ha lanciato ieri primo maggio diversi nuovi set da collezione. Saranno acquistabili a partire dal 4 maggio, data ufficiale dell’evento, ma sono già disponibili in anteprima per i possessori del Lego Vip, programma fedeltà dell’azienda di mattoncini. Fra le opzioni più allettanti c’è il set LEGO Star Wars Ultimate Collector Series del Landspeeder dal film Star Wars: Una nuova speranza. Include infatti due action figure con spada laser di Luke Skywalker, protagonista del film, un elettrobinocolo, il modellino di C-3PO e una targa con i dati tecnici dell’astronave X-34 Landspeeder. Il prezzo è di 199,99 euro.

An iconic rugged ride has hovered into stores – check out the new LEGO Luke Skywalker’s Landspeeder™ – available now for LEGO VIP members! https://t.co/3n7ph1FMoR pic.twitter.com/b4Qj3Cp2yI — LEGO (@LEGO_Group) May 1, 2022

2. Pandora e i gioielli ispirati alla saga di Lucas

Star Wars ha fatto breccia anche nel mondo dei gioielli. Pandora ha infatti dato vita a una collezione che omaggia i protagonisti della saga di George Lucas oltre ai robot e alle astronavi più emblematiche. Sul sito ufficiale dell’azienda sono disponibili diversi pendenti per il proprio bracciale, i cui prezzi variano in base al modello e alle caratteristiche. La collezione Star Wars X Pandora offre gioielli raffiguranti Ewok, Darth Vader e persino la Morte nera, arma di distruzione di massa che l’Impero Galattico utilizza per il suo regime di terrore sull’universo. I prezzi vanno da 49 a 69 euro per un singolo pendente.

3. Funko POP!, l’immancabile gadget per i collezionisti

Fra i gadget più gettonati tra i nerd, i Funko POP! meritano un posto di rilievo. I celebri pupazzetti stilizzati, disponibili per la maggior parte delle saghe fantasy e sci-fi del cinema, ovviamente non potevano tralasciare Star Wars. Sullo store online di Amazon ve ne sono diversi, tra cui alcuni incentrati sulle recenti serie spin-off sbarcate su Disney+, The Book of Boba Fett e The Mandalorian. Spazio ovviamente anche ai grandi classici come Yoda e un giovane Luke Skywalker. Il prezzo è di circa 30-35 euro per ogni pezzo.

4. Rubie’s, i costumi per gli amanti del cosplay

Non è un vero Star Wars Day senza l’abbigliamento adeguato. Anche in Italia, numerose piazze ospiteranno eventi a tema con contest, allenamenti di spade laser e raduni. Il posto ideale per i cosplayer che ogni anno danno vita a veri capolavori del travestimento. Su Amazon sono disponibili anche costumi molto fedeli agli originali dei film, prodotti dall’azienda statunitense Rubie’s. Vi sono modelli per tutte le taglie relativi a The Mandalorian e Boba Fett, ma anche grandi classici dedicati a Darth Vader e alla principessa Leila. I prezzi partono da 25 euro ma possono toccare, in alcuni casi, anche i 65 euro.

5. Hasbro e le repliche fedeli degli oggetti di Star Wars

Spazio anche per gli amanti del collezionismo. Hasbro ha infatti realizzato alcuni modellini molto fedeli che ritraggono i protagonisti di Star Wars dai film della prima trilogia alle recenti serie tv spin-off. I grandi fan della saga non potranno rimanere impassibili di fronte a una replica (indossabile) del casco di Boba Fett, con tanto di telemetro e luci a LED. Su Amazon è disponibile al prezzo di 149,99 euro, ma non è l’unico gadget a far brillare gli occhi. Spazio anche alla spada laser Darksaber Force Elite EX di Mandalorian, una delle più fedeli sul mercato. Per accaparrarsela, però, è necessario sborsare 330,99 euro.

6. Ombrello-spada laser, contro la pioggia c’è bisogno della Forza

Divertente e non eccessivamente costoso l’ombrello di Bestkee. Chiuso ricorda molto da vicino una spada laser, grazie anche al colore fosforescente garantito da una luce incorporata e disponibile in sette colori diversi, dal rosso dei Sith al blu dei Jedi. La parte inferiore del manico è dotata anche di una comoda torcia LED utile per le passeggiate notturne nei luoghi con scarsa illuminazione. Il prezzo è di 26,99 per la versione grigia, 27,99 per quelli bianco e verde e infine 29,99 per quello nero e rosso.

7. Magliette e infradito, l’abbigliamento di un vero Jedi

Oltre ai costumi per i cosplay, numerose sono anche le opzioni per portare Star Wars sulla propria pelle anche nei look più casual. È il caso delle infradito Hawaianas che, anche sul sito ufficiale di Amazon, ha messo a disposizione diversi modelli con livrea di Guerre Stellari. Prodotte in Brasile, hanno un design comodo e confortevole, inoltre sono impermeabili pertanto ideali per le giornate a mare durante l’estate in arrivo. Fra le più gettonate sicuramente quelle che ritraggono sui plantari i due droidi protagonisti, C-3PO e R2-D2, e Baby Yoda. Il prezzo è di 23,40 euro.

8. Galactic Starcruise, regala due notti nell’hotel di Star Wars in Florida

Una vera esperienza per Jedi e Sith. In Florida, negli Stati Uniti, ha infatti aperto lo scorso marzo l’hotel Star Wars: Galactic Starcruise. L’esperienza di due notti nell’albergo rappresenta un vero e proprio viaggio nel mondo di Guerre Stellari con allenamenti a suon di spade laser, bar che propongono i drink celebri della serie e persino escursioni che simulano una camminata nello spazio. Spazio anche per simulazioni di battaglia fra fazioni nemiche e sessioni di navigazione spaziale impugnando i comandi delle astronavi più famose tra cui il Millennium Falcon. Il costo per due adulti supera però i 4800 dollari.

9. Il carillon che riproduce l’iconica soundtrack di Star Wars

Più economico rispetto all’hotel ma ugualmente capace di regalare emozioni è il carillon di Hlzk. Intagliato a mano in legno, riproduce la classica colonna sonora del film, realizzata nel 1977 da John Williams per il primo capitolo della saga. Di piccole dimensioni, è facilmente trasportabile ovunque, inoltre il suono è sufficientemente delicato da non disturbare gli altri inquilini della casa durante l’ascolto. Il prezzo su Amazon è di appena 12,99 euro.

10. Smartwatch, il cinturino per Apple a tema The Mandalorian

Chiudiamo con un accessorio per i nerd hi-tech. È disponibile infatti un cinturino per Apple Watch, l’orologio intelligente di Cupertino, decorato con alcune scene di The Mandalorian. Realizzato in silicone, presenta licenza ufficiale ed è compatibile con tutti i modelli dello smartwatch della Mela. Chicca del prodotto è però il codice QR all’interno del prodotto da scansionare con l’app Moby Face che sblocca anche una collezione esclusiva di sfondi per il proprio device intelligente. Il prezzo su Amazon è di 39 euro.