Star Trek: Beyond stasera su Tv8: trama, cast e 5 curiosità sul film

È tempo di volare sull’Enterprise. Stasera 8 ottobre, alle 21.15 su Tv8, arriva Star Trek: Beyond, terzo capitolo reboot della celebre saga di fantascienza. La trama vede il capitano Kirk ormai sul punto di lasciare il comando, stanco e privo del suo spirito di avventura. Quando riceve una richiesta di aiuto da un pianeta lontano, decide però di partire per la missione, forse l’ultima sull’astronave. Assieme a Spock e all’intero equipaggio però si troverà alla mercé di ostili terroristi interstellari sotto la guida del perfido Krall. Nel cast Chris Pine, Simon Pegg, Zachary Quinto, Zoe Saldana e Idris Elba. Alla regia Justin Lin, che ha preso il posto di J.J. Abrams. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Star Trek: Beyond, trama e cast del film stasera 8 ottobre 2022 su Tv8

Nonostante siano trascorsi appena tre dei 15 anni di viaggio interstellare, il capitano dell’Enterprise Kirk (Chris Pine) è stanco e demoralizzato. Per questo decide di chiedere una promozione a vice ammiraglio della Flotta, lasciando il comando dell’astronave all’amico Spock (Zachary Quinto). Tuttavia, poco prima di ottenere la risposta, una capsula di salvataggio giunge da una nebulosa inesplorata poco distante. Al suo interno di trova Kalara (Lydia Wilson), la quale annuncia che la sua nave è bloccata sul pianeta Altamid. Essendo alle spalle di un campo di asteroidi, è possibile raggiungerla solo grazie a un mezzo con elevate capacità di movimento. Immediatamente gli occhi si direzionano sull’Enterprise, unica astronave che sembra soddisfarne i requisiti.

Kirk dunque si vede costretto a partire con il suo equipaggio. A bordo, oltre a Spock, il dottor McCoy (Karl Urban), l’ingegnere capo Scott (Simon Pegg) e il tenente Checov (Anton Yelchin). Molto presto, la missione di salvataggio si rivela una trappola organizzata proprio per l’Enterprise. La nave, poco dopo aver superato il campo di asteroidi, subisce l’attacco di un gruppo di terroristi sotto il comando di Krall (Idris Elba). Quest’ultimo è alla caccia di un particolare artefatto, l’Abronath, che il capitano Kirk aveva recuperato durante una precedente missione. Durante l’attacco, proprio quando Scott sembra trovare una via di fuga, un potente attacco trancia a metà l’Enterprise, costringendo gli occupanti ad un atterraggio di emergenza su Altamid. Divisi e senza una mappa, dovranno trovare il modo di fuggire dal pianeta e raggiungere la Flotta per avvertirli del pericolo imminente.

Star Trek: Beyond, 5 curiosità sul film stasera 8 ottobre 2022

Star Trek: Beyond, il cameo di Jeff Bezos

Oltre al cast principale, il film di Justin Lin vanta un cameo d’eccezione. In una scena compare infatti Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Il magnate dell’e-commerce veste qui i panni di un ufficiale alieno della Flotta Stellare con il viso completamente stravolto dal trucco. «Per le riprese c’erano nove guardie del corpo e tre limousine», ha detto Chris Pine nelle interviste promozionali. «Io non avevo idea di chi fosse».

Star Trek: Beyond, le riprese in set creati ad hoc per il film

Addio Hollywood. Star Trek: Beyond è il primo film della saga ad essere girato lontano da Los Angeles, per l’esattezza a Vancouver. Tutti i set presenti negli States, compresa l’Enterprise, furono ricostruiti da zero in un grande studio in Canada dalla produzione.

Star Trek: Beyond, l’ultima apparizione di Yelchin nei panni di Checov

Star Trek: Beyond rappresenta l’ultima apparizione nella saga di Anton Yelchin, interprete di Pavel Checov. L’attore russo, naturalizzato statunitense, infatti morì per un incidente stradale un mese prima dell’uscita in sala. Il 19 giugno 2016 infatti rimase schiacciato dalla sua automobile all’esterno della sua villa a Los Angeles. Regista e troupe hanno per questo deciso di dedicargli l’intera pellicola.

Star Trek: Beyond, l’improvviso addio alla saga di Alice Eve

Il precedente capitolo della saga Into Darkness – Star Trek si concludeva con l’ingresso nell’equipaggio della dottoressa Carol Marcus. Eppure, nel film in onda stasera su Tv8, il personaggio è assente senza alcuna spiegazione. Come riporta Imdb, infatti, l’attrice Alice Eve decise di non ritornare sul set di Star Trek per ragioni personali. La produzione però decise di escludere la dottoressa Marcus senza sostituirla o farne alcuna parola.

Star Trek: Beyond, incassi e nomination agli Oscar

Realizzato con un budget di 185 milioni, il film ne ha incassati 343 in tutto il mondo. Si tratta del numero più basso dell’intera saga. Il primo capitolo, Star Trek, ne ha infatti totalizzati 385, mentre il secondo Into Darkness ha sfiorato i 500, fermandosi a 467 milioni. Quest’ultimo ha richiesto un budget di 190 milioni di dollari, 40 in più del primo film. Star Trek: Beyond ha anche ricevuto una nomination agli Oscar per trucco e acconciatura, pur senza vincere il premio.