Star in the Star, stasera 16 settembre 2021, su Canale 5 lo show di Ilary Blasi, polemiche con la Rai, Adriano Pappalardo concorrente?

Stasera, alle 21,30 su Canale 5, Ilary Blasi esordirà alla guida di Star in the Star, nuovo celebrity show di Mediaset. Dieci concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo nasconderanno le loro sembianze per calarsi nei panni delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale. A commentare e valutare le performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, ci sarà una giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Sarà possibile commentare il programma sui social grazie all’hashtag #starinthestar.

Star in the Star, regole e format del programma stasera 16 settembre 2021 su Canale 5

Chi si celerà dietro le maschere? Quale concorrente effettuerà l’omaggio migliore alle grandi star della musica mondiale? Non sarà un compito facile, poiché le celebrità in cui i concorrenti dovranno calarsi sono veramente ostiche da affrontare. I dieci nomi scelti dai produttori sono infatti Mina, Claudio Baglioni, Loredana Berté, Patty Pravo e Zucchero per il panorama nazionale. Gli artisti stranieri invece sono nientemeno che Elton John, Madonna, Lady Gaga e il re del pop Michael Jackson.

I concorrenti, rigorosamente ancora top secret, prima di salire sul palco si sottoporranno a una vera seduta estetica. Il loro volto sarà infatti ricostruito per mezzo di artifici plastici e in silicone che si preannunciano iper-realistici. A complicarne il riconoscimento sarà la loro bravura nel riproporre movenze e tonalità vocali delle star che si troveranno man mano a emulare. Alla fine di ogni puntata, il peggiore sarà costretto a gettare la maschera e rivelare la sua identità, abbandonando così il gioco.

Star in the Star: le polemiche con la Rai

L’arrivo di Star in the Star non giunge senza polemiche. Negli ultimi giorni infatti, Mediaset ha dovuto affrontare le critiche da parte di viale Mazzini che ha visto troppe somiglianza fra il celebrity show condotto da Ilary Blasi e due programmi della stessa Rai. Tale e Quale Show (che domani sera tornerà su Rai1) e Il cantante mascherato, infatti, condividerebbero troppi tratti con lo show di Canale 5. «Sicuramente Star in the Star è molto simile ai nostri programmi, anche se bisogna attendere la messa in onda per valutare», ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta. «Io sono una persona onesta, sicuramente non mi è piaciuto che Mediaset vada in onda la sera prima di Tale e Quale Show».

Immediate le repliche di Ilary Blasi, che al Secolo XIX ha confermato le «indubbie somiglianze» fra gli show pur ricordando che la tv è fatta di concorrenza: «Nel mondo televisivo, molto di quello che vediamo si copia e si ripete. Succede anche al cinema e nella moda, ma basta cambiare qualche regola e il mix può essere davvero sorprendente». Intanto Carlo Conti ha preferito tirarsi fuori, dedicandosi al suo «orticello» di Tale e Quale Show. «In tv c’è spazio per tutti», ha detto a DiPiù Tv il conduttore, che ha poi però ironizzato: «Saremo come la Settimana Enigmistica, dove ognuno interpreta come vuole. Ciò che conta è cosa decide il telespettatore con il telecomando in mano».

Star in the Star: Adriano Pappalardo tra i concorrenti?

Come detto, l’identità di ogni concorrente rimarrà segreta fino alla sua eventuale eliminazione. Negli ultimi giorni si sono però susseguiti diversi rumors che vedrebbero il coinvolgimento di Adriano Pappalardo. Il cantautore salentino, autore di nove album di cui sette in studio, non è nuovo ai programmi tv: già nel 2003 infatti aveva partecipato come concorrente al reality L’isola dei famosi. Ancora nessuna conferma o smentita né da parte dell’artista né da fonti Mediaset.