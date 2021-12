Stanotte a… Napoli stasera su Rai1: anticipazioni e ospiti del programma di Alberto Angela

Per la sera di Natale, il primo canale nazionale punta sulla cultura e su un grande cavallo di battaglia. Stasera 25 dicembre, alle 21,20 su Rai1, Alberto Angela condurrà Stanotte a… Napoli, nuovo appuntamento della serie che negli anni ha accompagnato i telespettatori da Torino a Firenze, passando per il Vaticano e Pompei. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Stanotte a… Napoli, anticipazioni e temi di stasera 25 dicembre 2021 su Rai1

Come da tradizione, Alberto Angela accompagnerà i telespettatori in un giro fra le meraviglie della città nel cuore della notte, ritenuto il momento migliore per poter godere a pieno delle bellezze architettoniche, artistiche e culturali. È il momento in cui il mondo si riposa e sono lontani tanto il via vai di persone, quanto il vociare dei turisti e il clacson delle auto. Ecco che allora il pubblico da casa potrà fare un viaggio virtuale alla scoperta di Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo e la Certosa di San Martino.

Alberto Angela racconterà anche la storia di San Gennaro e del suo tesoro, svelerà i segreti del Cristo Velato, ripercorrerà le vicende del monastero di Santa Chiara e le bellezze dei presepi di via San Gregorio Armeno. Il divulgatore della Rai, che il 28 dicembre tornerà con una nuova stagione di Meraviglie – La penisola dei tesori, non sarà però solo. Con lui infatti ci saranno celebrità del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo in generale che incarnano al meglio lo spirito di Napoli.

Da Giannini e Ranieri, gli ospiti di Alberto Angela stasera 25 dicembre 2021 su Rai1

L’attore Giancarlo Giannini interpreterà Carlo di Borbone, il re che nel Settecento governò il Golfo e forgiò la grande potenza di Napoli. Massimo Ranieri ricorderà, grazie alla sua voce, l’importanza e la capillare diffusione in tutto il mondo della canzone napoletana, ormai un’istituzione dell’Italia intera. Toccherà invece a Marisa Laurito raccontare le varie notti di Natale trascorse a Napoli in compagnia di grandi e indimenticabili personaggi del capoluogo campano. Serena Rossi invece cercherà di ripercorrere in musica e a grandi linee, la genesi e la diffusione di un’altra grande celebrità di Napoli: il caffè. Serena Autieri accompagnerà Alberto Angela e i telespettatori di Stanotte a… Napoli nel Salone Margherita, uno dei luoghi più suggestivi della città. E infine come non toccare anche il calcio e il mito di Maradona, che rivivrà grazie ai racconti dell’allora compagno di squadra in maglia azzurra Salvatore Bagni.