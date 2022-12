Stanotte a Milano stasera su Rai1: con Alberto Angela Ibra e Giannini

Alberto Angela torna protagonista su Rai1 con Stanotte a Milano, in onda stasera 25 dicembre alle 21.25. Il divulgatore scientifico sarà in giro per le strade del capoluogo lombardo per raccontarne tutte le meraviglie architettoniche, culturali e sportive. Partendo dal Duomo, il racconto toccherà lo Stadio San Siro, il Teatro alla Scala e la Pinacoteca di Brera. Tanti gli ospiti che accompagneranno il presentatore nei luoghi simbolo. Gli attori Giancarlo Giannini e Sonia Bergamasco vestiranno i panni di Alessandro Manzoni e Alda Merini. E ancora, spazio agli stilisti Dolce e Gabbana e ai calciatori di Inter e Milan Javier Zanetti e Zlatan Ibrahimovic. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Qui è possibile trovare inoltre le puntate degli scorsi anni ambientate a Napoli, Pompei e Firenze.

Stanotte a Milano, le anticipazioni di stasera 25 dicembre 2022 su Rai1

Il viaggio di Alberto Angela partirà dalla guglia maggiore del Duomo, proprio sotto la Madonnina. Dopo una descrizione delle meraviglie della chiesa, sarà possibile muoversi per le vie di Milano in notturna, scoprendo così i tesori nascosti dalla folla di turisti e abitanti che si muove di giorno. Si potranno vedere infatti anche la Basilica di Sant’Ambrogio e il Teatro alla Scala, passando inoltre per la Pinacoteca di Brera e la Biblioteca Ambrosiana che custodisce l’inestimabile Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci. In compagnia di Alberto Angela si potrà ammirare il celebre Cenacolo Vinciano e i Sette Palazzi Celesti fino all’enorme installazione di Anselm Kiefer nel Pirelli Hangar Bicocca. Spazio anche ai capolavori del Futurismo all’interno del Museo del Novecento. Nel percorso non mancheranno poi la Stazione Centrale, la Galleria e i Navigli, ma anche il tempio dello sport con lo Stadio San Siro.

"@albertoangela trasmette cultura con attenzione e leggerezza: il punto di vista della notte consente un racconto puntuale.

Il regalo di Natale si estende a tutte le festività: dopo #StanotteAMilano, al via un nuovo ciclo #Meraviglie".

Silvia Calandrelli, Direttore @RaiCultura pic.twitter.com/hFlocGGRZb — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 20, 2022

Per il suo racconto in Stanotte a Milano, Alberto Angela si avvarrà dell’aiuto di numerose personalità di spicco della cultura e dello spettacolo cittadino. Per quanto riguarda lo sport, l’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti e l’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic racconteranno il Giuseppe Meazza che ogni domenica si anima con i colori delle due squadre. E ancora, gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana racconteranno l’evoluzione dello stile e del look milanesi. Spazio anche a due attori del cinema che riporteranno in vita due personalità di spicco del passato. Giancarlo Giannini, habitué di Stanotte a…, sarà Alessandro Manzoni e Sonia Bergamasco darà voce alle opere di Alda Merini. Per la musica ci saranno gli Elio e le Storie Tese, Enzo Jannacci e Malika Ayane, quest’ultima live in Galleria. Per il Teatro interverranno Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, primi ballerini alla Scala.