Imparare una lingua straniera è un’attività complicata. Oltre alle regole grammaticali, noi italiani lo sappiamo bene, spesso risulta difficile riprodurre l’esatta cadenza dell’idioma. A dare una mano in tal senso, potrebbe essere arrivata un’app inventata da tre ex studenti dell’Università di Stanford. Si chiama Sanas e conferisce alle parole inglesi la pronuncia perfetta.

L’app degli ex studenti di Stanford aiuterà l’esperienza sul posto di lavoro e nella vita quotidiana

Sanas si avvale di un software che elimina tutti i difetti di pronuncia, cambiando l’accento di chi effettua una comunicazione in tempo reale. In sostanza, indipendentemente dalla provenienza, grazie all’intelligenza artificiale chiunque potrebbe apparire telefono un comune cittadino di New York. Al momento l’algoritmo è in grado di convertire da e verso l’accento statunitense l’inglese di australiani, britannici, filippini, indiani e spagnoli, ma il team è al lavoro per integrare nuove lingue e i risultati potrebbero arrivare presto.

«Coviamo grandi aspettative su Sanas e speriamo che possa aiutare in una grande varietà di situazioni, dalla medicina ai discorsi fra nonni e nipoti di nazionalità diversa». A parlare alla Cnn sono i Ceo della start-up Maxim Serebryakov, Andrés Pérez Soderi e Shawn Zhang. Conosciutisi fra i banchi di Stanford, insieme hanno dato vita al progetto. «Tutti e tre abbiamo esperienze internazionali e abbiamo provato in prima persona i problemi che si creano quando due persone non si capiscono a pieno», ha detto Serebryakov, originario della Russia. I genitori del suo collega Zhang hanno spesso provato imbarazzo nel parlare con i cassieri dei negozi americani per via del loro accento cinese.

Il futuro di Sanas fra spettacolo, quotidianità e automobili

«Ogni secondo perso in un malinteso per via di un fraintendimento del linguaggio può avere forti impatti sulla vita delle persone», ha continuato Pérez. «Vogliamo consentire a tutti di mantenere il proprio accento, lasciando al computer il compito di correggerlo». I primi test nei call center hanno subito portato feedback positivi, tanto che i finanziamenti non hanno tardato ad arrivare. Sanas ha già goduto nella sua breve storia di sovvenzioni per un totale di 5,5 milioni di dollari a livello internazionale.

«È veramente emozionante vedere la risonanza che il nostro lavoro sta avendo su scala mondiale», ha concluso Serebryakov, nell’annunciare però che ci vorrà del tempo prima che Sanas approdi sugli store pubblici. Gli ex studenti di Stanford sono infatti ora al lavoro per garantire il rispetto della sicurezza e il mantenimento della privacy degli utenti. «Un giorno, Sanas potrà aiutare a imparare le lingue, rendere fluido il doppiaggio di film e serie tv e persino migliorare la resa degli assistenti vocali in casa o in auto».

