Stand up – Comici in prova stasera su Nove: format, cast e coach del programma

Da stasera, domenica 13 marzo 2022 alle 21.25 su Nove e per quattro settimane inizia l’avventura di Stand up – Comici in prova. In quest’adattamento italiano del celebre format inglese di Channel 4 Stand Up & Deliver, cinque comici professionisti si sfideranno per conquistare il titolo di miglior insegnante di comicità. Spetterà a loro, infatti, iniziare un gruppo di personaggi famosi, che nella vita fanno tutt’altro, all’arte della stand up comedy.

Stand up – Comici in prova: cosa sapere sul programma in onda stasera su Nove alle 21.25

Stand up – Comici in prova: come funziona il format

Dopo una formazione di due settimane, che prevede l’apprendimento di un ricco repertorio di trucchi del mestiere, tecniche teatrali, escamotage utili a individuare la propria ‘voce comica’, scrittura delle battute o del pezzo da recitare e simulazioni di interazione con gli spettatori, i concorrenti si esibiranno davanti a un pubblico vero, mescolando sketch, gag e un po’ di sana improvvisazione per verificare quanto imparato e capire se hanno superato l’ardua prova. Chi sarà il personaggio rivelazione dell’edizione? E chi conquisterà il titolo di miglior mentore? Per scoprirlo, basta sintonizzarsi su Nove.

Se ridere è una delle cose che vengono più naturali al mondo, far ridere è tutt’altra storia. #StandUp – Comici in prova – dal 13 marzo alle 21:25 sul #NOVE e dal 6 marzo in anteprima su @discoveryplusIT pic.twitter.com/45hByix2Y6 — NOVE (@nove) February 24, 2022

Stand up – Comici in prova: chi sono gli insegnanti

Nel cast dei coach figurano Francesco De Carlo, Scintilla, Giuseppe Giacobazzi, Debora Villa e Antonio Ornano, alcuni dei volti più noti del panorama italiano della risata.

Stand up – Comici in prova: chi sono i concorrenti

A lanciarsi in quest’avventura complicata ma estremamente divertente, invece, sarà una squadra di 10 personaggi famosi provenienti dal mondo dello sport, della televisione, della cultura e dei social. Si tratta del nuotatore Filippo Magnini, dell’ex altista Sara Simeoni, della personal trainer Jill Cooper, del conduttore Filippo Bisciglia, della showgirl Stefania Orlando, del divulgatore televisivo Alessandro Cecchi Paone, dello scrittore e opinionista Giampiero Mughini e degli influencer Awed, Giulia Salemi e Tommaso Cassissa.

Stand up – Comici in prova: dove vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 9 del digitale terrestre e 109 di Sky, Stand up – Comici in prova è disponibile anche on demand sulla piattaforma Discovery +.