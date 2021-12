Stan Lee tornerà al cinema, ma stavolta i supereroi non c’entrano. Timur Bekmambetov, già regista di Wanted, adatterà per il grande schermo i fumetti horror che Lee scrisse negli anni Quaranta, prima del successo dei personaggi Marvel Comics. Ad annunciarlo è Deadline, che ha offerto anche dettagli sulla troupe e sulla trama dei film.

Stan Lee, la trama delle opere horror che sbarcheranno al cinema

Secondo Deadline, al momento il contratto prevede l’arrivo in sala di due opere del fumettista scomparso nel novembre 2018. Si tratta di Sawbones e Carnival of Killers, cardini del suo universo oscuro. Il primo si concentra sulla vita di un fragile 12enne, Alex Corvin, che si ritrova in un mondo terrificante e cupo dopo aver letto un fumetto. Il ragazzo finisce infatti in un carcere minorile infestato dai fantasmi e invaso da forze demoniache che fanno capo a Sawbones, entità che caccia i detenuti in difficoltà. Credendo di impazzire, Alex inizia a vagare sperando di sfuggire dalle grinfie del nemico, ma scopre che l’unico modo per scappare è affrontarlo di persona. Sawbones è infatti il custode della sua oscurità nonché personificazione delle sue peggiori paure.

Seconda opera è Carnival of Killers, la cui trama si svolge durante le Dust Bowl americane degli anni Trenta. Si tratta di una serie di tempeste di sabbia che colpirono gli Stati Uniti fra il 1931 e il 1939 che con la loro violenza causarono danni e devastazione ingenti. Protagoniste delle tavole sono una giovane ragazza con abilità psichiche sovrumane e sua madre. Quando le due cercano rifugio presso gli alloggi di un circo itinerante, scoprono di essere finite al centro di una terribile invasione aliena.

Chi sono il regista e la troupe alla redini del progetto

«Alcuni fan potrebbero non saperlo, ma Stan Lee ha scritto diverse serie di fumetti horror negli anni ’40 e ’50, prima del successo dei supereroi nei Sessanta», ha detto a Deadline Gill Champion, presidente e cofondatore di POW! Enterteinment con il grande fumettista. «Siamo entusiasti di far conoscere il lato oscuro di Stan grazie a un visionario come Bekmambetov». Il regista russo era salito alla ribalta già nel 2008 con il suo Wanted, film con Angelina Jolie e James McAvoy. Candidato a due premi Oscar e capace di incassare 342,5 milioni di dollari, non ottenne il via libera per un sequel. Negli anni ha diretto anche La leggenda del cacciatore di vampiri e I guardiani della notte, franchising horror da 100 milioni al botteghino.

La sceneggiatura di Sawbones vedrà al lavoro Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, già registi di Pet Sematary, ultimo adattamento del romanzo di Stephen King. Alle spalle di Carnival of Killers ci sarà invece Matt Greenberg, autore di 1408 con John Cusack e Samuel L. Jackson e de Il regno del fuoco con Christian Bale. Come ricorda Deadline, le due opere saranno solo della punta dell’icerberg di un progetto ben più ampio. L’obiettivo è infatti attingere a tutte le storie horror di Stan Lee per creare una saga in grado di percorrere le stesse orme del Marvel Cinematic Universe dei supereroi.