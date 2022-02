Stai lontana da me, stasera su Rai 2: trama, cast e curiosità sul film in onda stasera su Rai 2 alle 21.30

Enrico Brignano e Ambra Angiolini sono i protagonisti di Stai lontana da me, in onda stasera, giovedì 17 febbraio 2022 alle 21.20 su Rai 2. Diretta da Alessio Maria Federici e uscita nei cinema nel 2013, la commedia è un remake del film francese Per sfortuna che ci sei e racconta la storia di Jacopo, un consulente di coppia dalla vita sentimentale in subbuglio.

Stai lontana da me: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai 2 alle 21.30

Stai lontana da me: la trama

Jacopo Leone è un brillante terapista di coppia, famoso per aver salvato una quantità non indifferente di matrimoni e fidanzamenti. Se, tuttavia, nel lavoro è un fuoriclasse, lo stesso non si può dire di lui nella vita privata: nonostante gli sforzi, non riesce a trovare una compagna perché, sin da piccolo, ritiene di essere vittima di una maledizione per cui porterebbe sfortuna a qualsiasi donna decida di stare con lui. Dietro a quest’anatema ci sarebbe Simona, una vecchia compagna di scuola che, per vendicarsi del suo tradimento, gli avrebbe lanciato un sortilegio. Tutto, però, sembra cambiare quando conosce Sara, intraprendente architetto di cui si innamora perdutamente. La ragazza lo ricambia e, nonostante il sentimento reciproco la renda presto bersaglio di tremendi guai, non vuole rinunciare a lui: rimane al suo fianco e sopporta tutte le sciagure che le piombano addosso. Fino a quando, un giorno, invece di prendere un cd rom con la presentazione del progetto di una chiesa da presentare ai vertici del Vaticano, porta per sbaglio un film porno che il terapista è solito consegnare alle coppie in crisi. Un errore imperdonabile che manda in tutto all’aria e la convince a lasciarlo. Distrutto dal dolore, Jacopo decide di partire e andare a trovare i genitori. La scoperta di una scomoda verità su di loro scombinerà le carte e lo convincerà a fare una scelta del tutto inaspettata.

Stai lontana da me: il cast

Accanto ad Ambra Angiolini ed Enrico Brignano nei ruoli di Sara e Jacopo, nel cast troviamo anche Anna Galiena (Lorenza Bra), Giampaolo Morelli (Mirko), Fabio Troiano (Fabrizio), Giorgia Cardaci (Sofia), Giorgio Colangeli (padre di Jacopo), Gianna Paola Scafidi (madre di Jacopo), Massimiliano Vado (Guido), Michela Andreozzi (Silvia), Fabrizia Sacchi (Simona) e Simona Caparrini (Giulia).

Stai lontana da me: 5 curiosità sulla pellicola

1) Stai lontana da me: il rito superstizioso di Enrico Brignano

Nonostante abbia dichiarato più volte di non credere più di tanto alla superstizione, Enrico Brignano ha un gesto scaramantico di cui non può proprio fare a meno: se gli cade per caso il copione a terra, lo batte tre volte prima di prenderlo.

2) Stai lontana da me: il rifiuto di Ambra Angiolini

In un’intervista, il regista Alessio Maria Federici ha raccontato che, sul set, nonostante ci fosse una controfigura pronta a sostituirla nelle scene più rischiose, Ambra Angiolini ha sempre tenuto a girarle in prima persona. È il caso di un frame in cui Sara sbatte la faccia contro una porta: mentre tutti si sono allarmati credendo si fosse rotta il naso, l’attrice ne è uscita sana, salva e tutta intera.

3) Stai lontana da me: l’ispirazione a Per sfortuna che ci sei

Dopo aver visto Per sfortuna che ci sei di Nicolas Cuche, la produttrice Francesca Longardi non ha avuto dubbi che in Italia un rifacimento della pellicola avrebbe avuto un grande successo. Proprio come era accaduto a Benvenuti al sud, versione italiana dell’originale francese Giù al Nord. L’universalità del tema trattato ha garantito buone recensioni e incassi importanti, seppur non stellari: Stai lontana da me ha portato a casa 4.1 milioni di euro.

4) Stai lontana da me: disegni portafortuna

Mentre la protagonista che interpreta Sara è una vera e propria calamita per le sfighe, Angiolini ha rivelato di non essere poi così superstiziosa. Quando lavora a un film, però, è abituata a osservare una sorta di rito propiziatorio: tappezza il camerino con i disegni fatti dai suoi figli.

5) Stai lontana da me: i modelli del regista

Dopo aver lavorato a lungo come aiuto regista, Federici si è ispirato ad alcuni dei cineasti che ha affiancato per la realizzazione del suo lungometraggio: da Paolo Genovese e Luca Miniero, che gli hanno insegnato a raccontare per immagini, a Luca Lucini e Massimiliano Bruno che, invece, gli hanno trasmesso il valore della leggerezza e l’importanza di utilizzare, con la giusta consapevolezza, la vena comica in quello che si sta raccontando.