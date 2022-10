Stagione invernale dello sci a rischio per caro bollette e chiusura alberghi

La stagione invernale dello sci è a rischio per il caro bollette. Finora, infatti, l’aumento dei costi dell’energia ha colpito in particolare il Sud Italia, dove si concentra il turismo estivo. Con l’arrivo della stagione fredda anche i territori dove ogni anno migliaia di visitatori si recano per sciare potrebbe essere penalizzato.

Stagione invernale dello sci a rischio

Il Sud Italia ha già ricevuto la sua stangata durante l’estate, con bollette alle stelle che hanno piegato anche storiche catene di alberghi. Adesso potrebbe toccare al Nord, dove l’aumento dei costi dell’energia potrebbe compromettere il turismo invernale e la stagione dello sci. L’allarme lo ha lanciato Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. «Il caso del Salento non sarà l’unico e nel prossimo mese ne vedremo tanti altri», ha pronosticato. «La situazione per il nostro settore è drammatica e non possiamo permetterci di aspettare il 2024. Serve un intervento subito per il governo che si andrà ad insediare, ma anche per quello ancora in carica: trovare una soluzione per il costo dell’energia deve essere una assoluta priorità. Ci deve essere un intervento come per il Covid».

La preoccupazione principale, legata al costo dell’energia che aumenta sempre più, riguarda le società che gestiscono gli impianti di risalita. «Se ci fermiamo noi, rimangono fermi tutti», afferma la presidente dell’Associazione nazionale esercenti funiviari, Valeria Ghezzi. «Chiudere gli impianti funiviari significa ammazzare la montagna. È già successo una volta e non credo che nessuno voglia ripeterlo». Ribadisce, poi, che le bollette andranno pagate e le associazioni coinvolte studieranno i bilanci sulla base dei nuovi costi. «Negli anni passati, in media, il costo dell’energia incideva tra l’8 e il 15%. Oggi superiamo il 30%. L’auspicio è un intervento del governo».

Le precauzioni in Valle D’Aosta e in Trentino Alto Adige