Francesco Scianna chi è, carriera e vita privata, Instagram, del protagonista di “La stagione della caccia” su Rai1

Stasera 30 novembre, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda La stagione della caccia, episodio della serie C’era una volta Vigata. Tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, ha come protagonisti Francesco Scianna e Miriam Dalmazio. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La stagione della caccia, trama e cast di stasera 30 novembre 2021 su Rai1

La storia, nata dal genio di Andrea Camilleri, è ambientata nel 1880 a Vigata, immaginario comune siciliano dove si svolgono anche le vicende del commissario Montalbano. Protagonista della storia è un farmacista di umili origini, Alfonso Fofò La Matina (Francesco Scianna). Poco dopo il suo arrivo in città, diverse tragedie familiari colpiscono il marchese Filippo Peluso (Tommaso Ragno). Suo padre, impossibilitato a muovere le gambe, si suicida gettandosi in mare. Rico (Michele Ragno), suo figlio, muore apparentemente per avvelenamento da funghi. Sua moglie, che si era consultata con Fofò, confessandogli il sospetto che suo figlio sia stato in realtà ucciso, muore qualche settimana dopo.

Nel frattempo Nenè (Alessio Vassallo), uomo arricchitosi con le scommesse clandestine, torna a Vigata per chiedere la mano di Ntontò (Miriam Dalmazio), figlia del marchese. Quando anche l’uomo verrà trovato morto, il caso inizia a sfuggire di mano. Nel cast anche Ninni Bruschetta e Giorgio Marchesi, oltre alla partecipazione straordinaria di Donatella Finocchiaro.

Francesco Scianna, carriera e vita privata dell’attore La stagione della caccia stasera 30 novembre 2021 su Rai1

Francesco Scianna, carriera professionale

Palermitano, classe 1982, Francesco Scianna è il protagonista del film La stagione della caccia su Rai1. L’attore ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione grazie al teatro, di cui si è innamorato già ai tempi del liceo. Il suo debutto risale all’età di 15 anni, nel 1997, grazie a un recital di poesie di Salvatore Quasimodo. Trasferitosi a Roma, si è diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica, partecipando anche a diverse altre opere teatrali.

Il debutto al cinema è datato 2002 ne Il più bel giorno della mia vita di Cristina Comencini, cui ha fatto seguito due anni dopo L’odore del sangue di Mario Martone. Accanto al grande schermo ha portato avanti diversi progetti per la tv, fra cui si ricordano La luna e il lago, fiction di Rai1 del 2006, e la miniserie Il capo dei Capi, in onda su Canale 5. Il successo è giunto però solo nel 2009 con Baaria di Giuseppe Tornatore, film candidato anche ai Golden Globe dell’anno successivo.

In seguito ha recitato anche in Millionari (2014), Allacciate le cinture (2014) di Ferzan Ozpetek e Ben-Hur, remake del cult del 1959. Dal 2016 al 2018 è stato anche fra i volti principali della serie La mafia uccide solo l’estate.

Francesco Scianna, vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, nel 2010 Francesco Scianna ha avuto una relazione con Francesca Chillemi, conosciuta durante un corso di recitazione. Dopo la loro separazione, nel 2012, ha avuto un flirt con Matilde Gioli. Al momento sembrerebbe essere single, anche se l’attore ha sempre scelto il riserbo in merito alla sua vita privata. Attivo sui social, ha un account Instagram con 31,5 mila follower.