Stadio San Siro, Sgarbi contro l’abbattimento: «Lo dice la legge»

Sull’abbattimento dello stadio Giuseppe Meazza, conosciuto soprattutto come San Siro, scende in campo anche Vittorio Sgarbi. Il neo sottosegretario alla Cultura si dichiara contro l’abbattimento, specificando che a dirlo non è soltanto lui ma una legge che prevede un vincolo automatico dopo 70 anni dalla costruzione. «Sarebbe come buttare giù l’Eur a Roma», ha spiegato, sottolineando anche che soltanto il ministero potrebbe decidere di abbatterlo e che «questa decisione non arriverà mai». Intanto a Milano otto consiglieri lanciano un segnale forte contro la costruzione del nuovo impianto, fortemente voluto da Inter e Milan.

Sgarbi: «Il Meazza non si tocca, lo dice la legge»

Vittorio Sgarbi è intervenuto sulla questione relativa all’abbattimento dello stadio di Milano. «Il Meazza non si tocca e non lo dico io, ma è la legge», ha dichiarato il sottosegretario alla Cultura. Poi ha spiegato che la strutta è stata costruita nel 1926 e che «sarebbe come buttare giù l’Eur a Roma. È naturalmente vincolato perché il vincolo sarebbe automatico oltre i 70 anni. Ma non occorre un vincolo per salvarlo, casomai servirebbe una decisione del ministero per abbattetelo e questa decisione non arriverà mai». Parole che sicuramente saranno apprezzate dai tanti tifosi rossoneri e interisti che vedono nello stadio di San Siro una sorta di tempio da non radere al suolo.

Nove consiglieri contro la realizzazione del nuovo stadio

E intanto lo scontro si ravviva anche in Consiglio Comunale. A Milano sono nove i consiglieri che si oppongono alla costruzione del nuovo stadio che Inter e Milan starebbero progettando, tanto da chiedere le aree che si ricaverebbero dall’abbattimento di San Siro. Si tratta di Carlo Monguzzi, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini di Europa Verde, Simonetta D’Amico, Alessandro Giungi, Rosario Pantaleo del Pd, Marco Fumagalli ed Enrico Fedrighini della lista Beppe Sala. E con loro c’è anche Enrico Marcora, di Fratelli d’Italia. Monguzzi spiega: «Siamo in otto e il segnale politico è che otto consiglieri di maggioranza non sono d’accordo su questo progetto, nove con Marcora che è di centrodestra. La questione è prima di tutto ambientale perché nel progetto del nuovo stadio di sostenibilità non ce n’è, perché solo per l’abbattimento di San Siro e la ricostruzione del nuovo stadio sono 175 camion al giorno, detto dai costruttori, e questo per sei, sette anni. Questo è un disastro ambientale, con 210 mila tonnellate di co2 che vengono prodotte».