Anche Little Steven chiede che San Siro non venga abbattuto

Lo stadio di San Siro è sì il tempio del calcio, ma da maggio ad agosto si trasforma nel tempio della musica con milioni di persone che anno dopo anno, stagione dopo stagione si sono trovate in processione verso il Meazza per riempire prato, primo, secondo e terzo anello e ritrovare sul palco i propri beniamini.

Per questo al comitato Sì Mezza che si batte per difendere la Scala del calcio dall’abbattimento che avverrà quando Inter e Milan realizzeranno una nuova struttura si uniscono sempre più star e personalità di caratura internazionale. L’appello ora è giunto anche da Steven Van Zandt musicista, cantante, attore americano e chitarrista nella E Street Band di Bruce Springsteen che, via Twitter scrive: «Dobbiamo salvare San Siro».

We need to save San Siro! One of the last of the great venues! We have enough skyscrapers and shopping malls in the world but there is only one San Siro! Use this email and give your name and say San Siro forever! comitatosimeazza@gmail.com

— Stevie Van Zandt (@StevieVanZandt) December 9, 2021