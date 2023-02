St. Hubertus chiude: Niederkofler dice addio al ristorante tre stelle Michelin

Il ristorante di Niederkofler, il St.Hubertus, a San Cassiano, chiude i battenti. Lo chef ha dovuto rinunciare al ristorante con tre stelle Michelin per concentrarsi su altri progetti futuri.

La chiusura del St. Hubertus

Il St. Hubertus, ristorante Tre stelle Michelin di San Cassiano, chiuderà il 24 marzo. Una chiusura inaspettata che segnerà il cambio di stagione e le vacanze primaverili, senza nessun suggerimento di riapertura per la prossima stagione invernale. Se anche dovesse riaprire, il ristorante perderà lo chef Norbert Niederkofler. Questa chiusura darà origine a profondi lavori di ristrutturazione dell’albergo Rosa Alpina dopo l’ingresso nell’assetto proprietario del gruppo Aman a fianco della famiglia Pizzinini. In più, questa chiusura servirà per una nuova organizzazione generale del ristorante senza il summenzionato chef, creatore di «Cook the Mountain».

Ursula Mahlknecht Pizzinini ha voluto parlare di questo cambio organizzativo. Difatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal quotidiano Repubblica: «Ci fermiamo per un anno e mezzo per lavori e dobbiamo ridefinire tutto il concetto della ristorazione. Il St. Hubertus cambierà, sarà più piccolo, con meno coperti, con un’altra formula forse più esclusiva. Norbert è con noi dal 1994 e quindi è della famiglia, farà parte del think tank del Rosa Alpina».

Perché il ristorante è così famoso

Il ristorante St. Hubertus ha conquistato la fama perché celebra ed esalta la filosofia della vita di montagna usando solo ingredienti dell’arco alpino, quelli ovviamente stagionali, che rispecchiano il carattere e la storia dei paesi montani. Non a caso il nome del ristorante stellato richiama il Santo Hubertus ovvero colui che viene considerato il protettore dei cacciatori.

Con lo chef Niederkofleral al comando, il ristorante si è trasformato da piccolo spazio all’interno della pizzeria dell’hotel a locale meta di intenditori, conquistando la prima stella Michelin nel 2000, la seconda nel 2007 e la terza nel 2018, seguita dalla stella verde nel 2020.