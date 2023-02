Lo Sri Lanka vieta la plastica monouso per salvare gli elefanti

Lo Sri Lanka ha deciso di vietare la plastica monouso all’interno del paese. Il divieto scatterà da giugno 2023 ed è stato deciso ciò per salvare gli elefanti. Infatti, negli ultimi tempi gli esperti hanno trovato molti esemplari morti a causa di un’ingente quantità di plastica ingerita nelle discariche.

Il divieto della plastica in Sri Lanka

Novità per la protezione degli animali e per salvaguardare l’ambiente in Sri Lanka. Il governo ha infatti emanato il divieto di produzione e vendita di prodotti in plastica monouso non biodegradabili. Il divieto scatterà a partire da giugno 2023. Il provvedimento comprende anche alcuni oggetti di uso di routine giornaliera come posate, piatti, bicchieri, la notizia è stata riportata dal Manila Times.

Quest’ultimo decreto emanato dal governo sull’utilizzo della plastica su vasta scala, è stato consigliato dal comitato di esperti entrato in vigore 18 mesi fa per studiare l’impatto dei rifiuti non biodegradabili sulla fauna e la flora. Già dal 2017 in Sri Lanka sono state vietate le buste di plastica non biodegradabili mentre nel 2021 è stato emanato uno stop all’importazione di posate, bicchieri, imballaggi alimentari e giocattoli di plastica. Inoltre, questa misura è stata attuata per salvaguardare la vita di elefanti e cervi selvatici che ingerivano plastica nelle discariche e morivano a causa di questo materiale.

Centinaia di elefanti morti a causa del materiale

I decreti sono diventati più restrittivi per la tutela dell’ambiente dopo che decine di elefanti, animale ritenuto sacro nel Paese, e cervi sono morti nel distretto di Trincomalee. Gli animali si erano sfamati in discariche a cielo aperto, poco distanti dalle riserve. Le autopsie hanno fatto scoprire che gli animali avevano mangiato una quantità di materiali plastici mescolati a rifiuti alimentari.

Per il responsabile della tutela degli elefanti d’Asia, Jayantha Jayewardene, questo provvedimento dello Sri Lanka è un ulteriore passo avanti per la salvaguardia degli animali, ma il divieto dovrebbe diventare completo anche per le buste biodegradabili in quanto «entrano anche queste nella catena alimentare degli animali. In modo dannoso».