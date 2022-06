Crisi in Sri Lanka, un giorno libero ai dipendenti pubblici per coltivare i campi

Un giorno libero a settimana per tutti i dipendenti pubblici. A patto che si impegnino a coltivare i campi e i giardini adiacenti alle loro abitazioni. Questa la nuova mossa dello Sri Lanka, in ginocchio per colpa di una crisi economica senza precedenti. Il governo, temendo una carestia alimentare nel prossimo futuro, sta così cercando di impiegare tutte le forze a disposizione per incentivare l’approvvigionamento dello Stato. Spazio anche per chi vuole cercare un impiego all’estero che, se invierà denaro all’isola, non avrà ripercussioni sulla pensione.

Le mosse dello Sri Lanka per porre un freno alla crisi economica

Lo Sri Lanka sta affrontando la peggior crisi degli ultimi 70 anni. Una terribile recessione economica ha infatti ridotto all’osso le scorte alimentari, tanto che l’80 per cento della popolazione ha dovuto rinunciare a un pasto. L’inflazione elevata sta devastando le casse delle famiglie, mentre alle stazioni di servizio manca la benzina. Scarseggiano anche i medicinali, con le farmacie incapaci di sostenere il fabbisogno dei cittadini. Per evitare il peggio, il governo ha escogitato un nuovo piano. Le autorità hanno deciso di concedere a tutti i dipendenti pubblici un giorno libero ogni settimana per consentire loro di coltivare la terra per ottenere frutta e verdura. Per i prossimi tre mesi, dunque, tutti i dipendenti (ad eccezione dei lavoratori nei servizi essenziali) potranno coltivare i campi ogni venerdì. La riduzione dei pendolari per strada potrebbe anche aiutare a ridurre il consumo di carburante.

«Sembra appropriato concedere ai funzionari il congedo di un giorno lavorativo a settimana», hanno dichiarato le autorità di Colombo in una nota pubblicata dal Guardian. «Forniremo loro anche le strutture necessarie per dedicarsi alle attività agricole nei cortili domestici». Lo Stato ha rassicurato che non vi sarà alcuna decurtazione dello stipendio. La novità coinvolgerà circa 1,5 milioni di abitanti sui 22 milioni dell’intera isola. La nazione è pronta anche ad agevolare l’emigrazione. Il governo ha confermato che chiunque intenda partire per trovare lavoro all’estero può farlo liberamente senza temere conseguenze sulla pensione.

Il debito estero e gli aiuti di FMI e Stati Uniti

Già alla fine del mese scorso, il ministro dell’Agricoltura Mahinda Amaraweera aveva invitato gli agricoltori a focalizzare la loro produzione sul riso. «Chiediamo a tutti di dedicarsi esclusivamente a tale produzione», aveva aggiunto ai media locali. Come ricorda anche la Bbc, il premier dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ha dichiarato che il Paese ha bisogno di 5 miliardi di dollari entro fine anno per pagare le importazioni di prima necessità. La nazione ha infatti un debito estero pari a 51 miliardi di dollari. Lunedì prossimo l’FMI dovrebbe inviare nella capitale Colombo una delegazione per analizzare la situazione. Intanto un primo aiuto dovrebbe provenire dagli Stati Uniti. Con un tweet sul suo account ufficiale, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha confermato che Washington è pronta a lavorare con lo Sri Lanka.