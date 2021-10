È la serie tv del momento, non solo in termini di ascolti. Squid Game, prodotto coreano, da giorni sta frantumando i record di streaming su Netflix, ma si è trovato ad affrontare una brutta grana culminata persino in una battaglia legale. La signora Kim Gil-young, commerciante di Seongju in Corea del Sud, per giorni ha ricevuto migliaia di chiamate da parte dei fan della serie. Il motivo? Il suo numero di cellulare corrispondeva con quello presente casualmente in un episodio.

Molti fan hanno chiesto persino di partecipare ai giochi della serie

Netflix si è prontamente scusata e ha subito modificato il numero che appare in Squid Game, ma la gaffe resta. «Uso questo numero da più di 10 anni, sono davvero sorpresa», ha detto la donna al quotidiano sudcoreano Money Today. «Ho dovuto cancellare oltre 4000 telefonate». Molti fan infatti hanno inondato di chiamate e messaggi la signora Kim, chiedendo persino di partecipare agli eventi narrati nella stessa serie.

Un episodio davvero insolito, in quanto solitamente il Consiglio del cinema coreano attua un controllo preliminare a tutti i numeri telefonici della nazione prima di dare il consenso alle produzioni. In questo caso, però, le telefonate erano diventate talmente numerose che la donna si è trovata in una brutta situazione di impasse senza via di uscita. «All’inizio non riuscivo a capire il perché di tutto ciò», ha proseguito Gil-young. «Un mio amico mi ha poi detto che il mio numero era uscito in Squid Game ed è stato allora che ho collegato tutto».

In una dichiarazione ufficiale, Netflix ha intimato ai fan di non continuare con le telefonate e i messaggi scherzosi affermando di star «lavorando per risolvere il problema, incluso un nuovo montaggio di tutte le scene in cui compare il numero». Alcuni media coreani affermano che la compagnia americana abbia offerto alla donna cento milioni di won (valuta locale), pari a circa 70 mila euro, come risarcimento per i danni morali. Neflix però ancora non ha commentato. Intanto il numero su Squid Game è stato sostituito e ora, se si prova a effettuare una chiamata, la risposta automatica ne ricorda l’inesistenza.

Di cosa parla Squid Game, la serie Netflix del momento

Squid Game è uscita lo scorso 17 settembre e racconta, in nove puntate, le vicende di un gruppo di sudcoreani. Nel corso degli eventi, i nove protagonisti si sfidano in vari giochi mortali per vincere un premio di 45,6 miliardi di won (circa 33 milioni di euro). Per partecipare, i concorrenti ricevono un misterioso invito proveniente da un numero telefonico a loro sconosciuto. Un contatto che si è rivelato appartenere, nel mondo reale, alla povera signora Gil-young.